ПСБ сохраняет прогноз по ставке ЦБР на уровне 7,5% до конца 2023г

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогноз по ключевой ставке Банка России на уровне 7,5% годовых до конца 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков.

"В начале мая недельные данные указали на первые признаки старта сезонной продовольственной дефляции. При этом инфляционный тренд ожидаемо развернулся вверх за счет завершения эффекта высокой базы прошлого года. На 10 мая оценочный уровень годовой инфляции составил 2,5% г/г. Сейчас инфляция несколько ниже нашего прогноза, но риски ее усиления сохраняются. Прогноз на конец текущего года понижаем с 7% г/г до 6,8% г/г. Прогноз по ключевой ставке остается без изменений: ждем, что она сохранится на уровне 7,5% годовых до конца текущего года", - указывают эксперты.

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