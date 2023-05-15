"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Visa с целью $250

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc. с целью $250 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $225, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"17-18 мая 2023 года в США пройдет выставка AI and Big Data Expo, посвященная корпоративному ИИ, машинному обучению и кибербезопасности. Одним из главных спикеров будет вице-президент компании Visa Абхишек Джоши. Учитывая повышенный интерес инвесторов к теме ИИ и методам его использования крупными компаниями, ожидаем потенциальный рост котировок на раскрытии информации по планам внедрения ИИ в сервисы Visa", - указывают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции находится в среднесрочном восходящем канале вблизи локального уровня сопротивления. При пробитии появляется потенциал для дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $250. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $225 риск на портфель составит 0,19%", - отмечают эксперты "Финама".

Visa Inc. - американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций.

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