Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для акций Tesla

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $130 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Илон Маск в прошедшую пятницу назначил нового генерального директора Twitter, что, на наш взгляд, может умеренно положительно сказаться на котировках Tesla: в краткосрочной перспективе г-н Маск сможет уделить более пристальное внимание развитию автопроизводителя. В долгосрочной же перспективе мы считаем компанию переоцененной", - отмечают эксперты.

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