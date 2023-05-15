Котировки акций VK могут пробить многомесячный максимум - Freedom Finance Global

Котировки акций VK могут пробить многомесячный максимум, выйдя из коридора 440-510 руб., полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Мы оцениваем операционные результаты компании за 1К23 позитивно, - пишет эксперт. - Основным драйвером роста выручки VK стало приобретение платформы Dzen, дневная аудитория которой составила 32,5 млн пользователей, а также Вконтакте. Собственная аудитория увеличилась на 11% г/г, до 52,3 млн. Рынок также ожидал сильных результатов, в итоге котировки VK подскочили выше психологически значимой отметки 500 руб. впервые в мае. По сравнению с IV кварталом темпы роста выручки увеличились, также поднялись показатели посещаемости. При этом негативные факторы, которые привели к снижению EBITDA в предыдущем отчетном периоде, по всей видимости, носили разовый характер, поэтому можно ожидать существенного роста рентабельности по итогам I квартала".

Эксперт отмечает, что рост продаж наблюдался по всем бизнес-направлениям. Котировки VK, по его мнению, на этой новости могут пробить многомесячный максимум, выйдя из коридора 440-510 руб.

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