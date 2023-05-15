"Финам" повысил рейтинг акций Sands China до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Sands China с "держать" до "покупать", целевая цена сохранена на уровне HKD31,8, что соответствует потенциалу роста 20,9% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"После выпуска аналитического обзора по акциям Sands China 18 апреля с рейтингом "держать" бумаги оператора казино в Макао снизились вслед за рынком до привлекательных, по нашей оценке, уровней, в связи с чем мы повышаем рейтинг до "покупать". Основными драйверами для бумаг в 2023 году будут восстановление показателей бизнеса Sands China за счет увеличения туристического потока в китайский Лас-Вегас, в котором компании-резиденты сильно пострадали от жестких ковидных ограничений", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Sands China - крупнейший по выручке в 2022 года оператор казино, торговых центров и отелей в Макао, китайском Лас-Вегасе.

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