Наиболее вероятно укрепление рубля до 75 руб./$1 и ниже в ближайшие месяцы - Инвестбанк Синара

Наиболее вероятно укрепление рубля до 75 руб./$1 и ниже в ближайшие месяцы, полагает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

Эксперт отмечает, что в летний дивидендный сезон, который начинается в мае и заканчивается в июле, российские компании должны направить на выплаты 1,9 трлн руб. Активность на валютном рынке проявят экспортеры, которым для выплаты дивидендов необходимо конвертировать выручку в рубли. Кроме того, рубль получит поддержку в результате роста нефтегазовых доходов от уплаты налогов экспортерами.

Еще один фактор, который, на взгляд аналитика, обусловливает рост российской валюты в дивидендный сезон, - это налоговые поступления. "В период с мая по июль мы ожидаем уплаты налогов экспортерами в размере свыше 2,2 трлн руб. (НДПИ, экспортные пошлины, НДД). В июле в бюджет поступят 0,3 трлн руб. НДД за 2К23. Мы ожидаем, что в ближайшие периоды уплаты налогов (последние недели мая, июня и июля) экспортеры продадут около 70% полученных от экспорта сумм в валюте. Полагаем, что объем их операций на валютном рынке вырастет на фоне увеличения цены Urals и сужения дисконта к Brent", - указывает Коныгин.

Эксперт ожидает укрепления рубля в следующие два периода: с 22 мая по 11 июня благодаря продажам валюты в "налоговую неделю" и с целью выплаты дивидендов и с 19 по 25 июня, когда рубли могут пользоваться повышенным спросом со стороны экспортеров, продающих много валюты в "налоговую неделю", в том числе для уплаты НДД. С учетом указанных факторов аналитик инвестбанка банка оставляет неизменным прогноз в отношении рубля, ожидая укрепления российской валюты в предстоящие месяцы и снижения курса USD/RUB до 75 и ниже.

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