ЦБР, скорее всего, будет держать ставку на уровне 7,5% до конца года - "Солид Брокер"

ЦБ РФ, скорее всего, будет держать ключевую ставку на уровне 7,5% годовых до конца года, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Инфляция в РФ в апреле 2023 года составила 0,38% после 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-апрель 2023 года цены в РФ выросли на 2,06%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле 2023 года замедлилась до 2,31% (аналитики также ожидали замедления до 2,3%). Стоит отметить, что инфляция ожидаемо замедлилась на фоне высокой базы прошлого года. Радует то, что сейчас в моменте нет факторов для её стремительного роста. Курс рубля даже слегка укрепился, а цены на нефть относительно стабильны. Мы считаем, что если не произойдет ничего "экстраординарного", то ЦБ до конца года будет держать ставку на текущем уровне в 7,5%. Впереди инфляция должна в годовом выражении увеличиться, но уже за счет эффекта низкой базы мая-сентября 2022 года. Поэтому пока всё выглядит относительно стабильно в плане российского "макро" для рынков", - пишут эксперты.

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