Драйверов для значительного движения рынка акций США в любую сторону пока нет - БКС Экспресс

Новых драйверов для значительного движения американского фондового рынка в ту или иную сторону в настоящее время нет, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Ведущие индексы акций США продолжают консолидироваться, очередная торговая неделя прошла без существенных изменений, а унылый "боковик" длится с начала апреля. На рынке сложился некий баланс спроса и предложения: актуальные факторы курса бенчмарков учтены в ценах, а новых драйверов, способных значительно подвинуть рынок в ту или иную сторону, пока не просматривается, - пишет аналитик. - Если оценивать статистику динамики американского рынка, то именно в мае индекс широкого рынка S&P 500 не падает. Исторически более слабый месяц - июнь. Не исключено, что и в сезоне 2023 года расхожая фраза "sell in May" не найдет своего подтверждения, да и нет гарантий, что в первый месяц лета фондовые "медведи" перехватят инициативу. Все же больше вероятность, что рынок выйдет из полуторамесячного "боковика" вверх, а не вниз. Но на случай реализации негативного варианта планкой риска, после которой S&P 500, скорее всего, упадет до 4000 пунктов, станет прорыв 4050 пунктов. А пока ориентируемся на вариант с забросом до 4200 пунктов и последующий инерционный подъем выше 4300 пунктов".

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