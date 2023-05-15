Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для бумаг VK

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг VK, сообщается в обзоре аналитиков.

"VK сообщила об операционных результатах за 1К23, которые оказались в целом на уровне наших ожиданий в плане выручки - на 1% ниже нашей оценки и на 6% выше консенсус-прогноза (рост на 39,5% г/г - до 27,3 млрд руб.). Результат был обусловлен сильной динамикой доходов от онлайн-рекламы (+67% г/г - до 16,3 млрд руб.). Что касается сегментов, сильный рост продемонстрирован "Технологиями для бизнеса" (+55% г/г - до 1,1 млрд руб.); выручка сегмента "Социальные сети и контентные сервисы" увеличилась на 47% - до 21,5 млрд руб. Вместе с тем компания не раскрыла данные по EBITDA и другим показателям рентабельности, которая, как мы полагаем, остается под давлением в связи с активным инвестированием в новые продукты и бизнес-направления, что может оставаться проблемой в среднесрочной перспективе", - указывает эксперт Константин Белов.

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