"КИТ Финанс Брокер" повысил целевую цену акций Сбербанка до 250 руб

"КИТ Финанс Брокер" повысил целевую цену обыкновенных акций Сбербанка с 220 руб. до 250 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Сбер опубликовал финансовые результаты за апрель 2023 года по РСБУ. Банк за отчётный период заработал 120,7 млрд руб., рентабельность капитала составила 24%. Бизнес растет уверенными темпами: корпоративный и розничный портфели выросли за месяц более чем на 2%. Ипотечный портфель превысил 8 трлн руб., а выдачи ипотечных кредитов находятся на рекордных уровнях - 337 млрд руб. Результаты Сбера вышли ожидаемо сильные на фоне роста процентных и комиссионных доходов, а также из-за эффекта низкой базы. Учитывая сильный спрос на акции Сбера и предстоящий финансовый отчёт за I кв. 2023 г. по МСФО, публикация которого запланирована на 18 мая, акции Сбера могут продемонстрировать положительную динамику и закрыть свой дивидендный гэп максимально быстро", - пишут аналитики инвесткомпании.

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