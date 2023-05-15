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15 мая 2023 года 11:36

Рынок акций РФ утром поднялся к 2600п по индексу Мосбиржи на внешнем оптимизме и ослаблении рубля

Москва. 15 мая. Рынок акций РФ утром в понедельник возобновил рост на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и некоторого затишья в западной риторике относительно новых антироссийских санкций, индекс Мосбиржи поднялся к рубежу 2600 пунктов, поддержу индикатору оказало также ослабление рубля.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2596,82 пункта (+1,2%; максимум сессии - 2600,77 пункта), индекс РТС просел до 1031,93 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,5%.

Доллар поднялся до 79,26 рубля (+1,34 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,5% и +2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,4%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +1% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,4%).

Выручка VK (MOEX: VKCO) (+3,1%) в I квартале увеличилась на 39,5% - до 27,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали общую выручку в размере 25,9 млрд рублей.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник можно назвать нейтральным: индексы Азии выросли, но нефть остается в "минусе", несмотря на приближение летнего высокого сезона. В странах G7 обсуждают не только санкции против РФ, но и меры сдерживания Китая.

"Можно сказать, что рынки запутались в рисках спада, сдерживания, воздействия. Для российского рынка акций поддержу бумагам экспортеров оказывает ослабление рубля", - полагает аналитик.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), индекс Мосбиржи в понедельник попытается закрепиться выше 2600 пунктов - наступающий дивидендный сезон оказывает ключевую поддержку рынку акций. Внешний фон выглядит в целом неплохо, однако некоторые опасения вносит невнятная динамика цен на нефть.

"Мы рассчитываем все же на поддержку со стороны неплохих статданных по Китаю и на автомобильный сезон, это по-прежнему позволяет смотреть с оптимизмом на нефтегазовый сектор и бумаги, способные порадовать дивидендами ("Газпром" (MOEX: GAZP), "Башнефть" (MOEX: BANE), "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), "Транснефть" (MOEX: TRNF))", - полагают эксперты банка.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке на первый план выходит геополитическая обстановка, однако в среднесрочной перспективе тренд по индексу МосБиржи остается растущим. К концу месяца акционеры получат дивиденды от Сбера, которые с большой вероятностью будут реинвестированы в рынок, что окажет позитивное влияние. На американском рынке краткосрочно S&P 500 останется в боковой формации на фоне продолжающегося обсуждения потолка госдолга.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, слабая нефть будет тормозить рост рублевых акций, хотя вероятно продолжение роста бумаг Сбербанка, которые при благоприятном раскладе могут закрыть дивидендный "гэп" уже на этой неделе.

Сильная поддержка по нефти Brent сформировалась в районе $72 за баррель, до которой осталось падать около $2. Дешевая нефть будет действовать угнетающе и на рынок акций в целом.

Впрочем, в первый день новой недели в подавляющем большинстве случаев индекс Мосбиржи в этом году закрывался ростом. Ближе к концу недели Запад должен объявить об очередном пакете антироссийских санкций - ничего особо страшного в нем нет, но пока этот фактор психологически давит на рублевые активы, полагает Антонов.

В США в пятницу основные индексы акций снизились на 0,03-0,4% на фоне статданных, показавших резкое снижение потребительского доверия в США.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета упал в мае до минимальных за полгода 57,7 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали гораздо более слабое снижение - до 63 пунктов.

Ряд других статданных, опубликованных на прошлой неделе, показал, что инфляция в Штатах продолжает замедляться. Так, потребительские цены в стране в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении - самыми низкими темпами за два года, цены производителей - на 2,3%, минимально с января 2021 года.

Это дало инвесторам надежду на остановку цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Однако член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила в пятницу, что американскому ЦБ, возможно, придется продолжить подъем ставки.

По словам Боуман, нынешний уровень ставки является достаточно высоким, чтобы ограничить экономическую активность в США. Тем не менее, пока непонятно, позволит ли это обеспечить дальнейшее замедление инфляции, отметила она.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Японский Nikkei 225 достиг максимума за полтора года на фоне хорошей квартальной отчетности компаний, ослабления курса иены и позитивных экономических данных, сообщает Trading Economics.

Цены производителей в Японии в апреле выросли на 5,8% относительно того же месяца прошлого года, согласно официальным данным. Это минимальные темпы подъема с августа 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 6,5% после увеличения на 7,4% в марте.

Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 125 млрд юаней ($17,93 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 100 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составил 25 млрд юаней. Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,75% годовых.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник прекратили снижение, которое наблюдалось четыре недели подряд.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $74,24 за баррель (+0,1% и -1,1% в пятницу), июльская цена WTI - $70,15 за баррель (+0,2% и -1,2% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,5%, WTI - на 1,8% на фоне сохраняющихся проблем в американском банковском секторе и неопределенности вокруг потолка госдолга США.

Переговоры в Вашингтоне относительно повышения лимита на госзаимствования продолжаются, при этом министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что средства у федерального правительства могут закончиться уже 1 июня.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на две единицы и составило 586, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+27,2%, до 787,5 руб.), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+10,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+6,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,4%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,8%).

Спрос на акции "Соллерса" возрос в начале мая, когда стало известно, что совет директоров на заседании 27 апреля впервые за много лет рекомендовал выплатить дивиденды: за 2022 год выплаты могут составить 45,39 руб. на акцию. Реестр для получения дивидендов, как ожидается, будет закрыт 10 июля.

Подешевели акции ПАО "ГИТ" (MOEX: GRNT) (-14,1%), OR Group (MOEX: ORUP) (-13,7%), "префы" ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-7,3%), бумаги ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 11,87 млрд рублей (из них 3,01 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,03 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,25 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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