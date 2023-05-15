Текущее ослабление рубля - волатильность в рамках боковика - БКС Экспресс

Текущее ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам пока укладывается в рамки волатильности "боковика", не исключается его замедление и даже откат долларов США, евро, гонконгского доллара и юаня, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Российский рубль после быстрого и мощного укрепления, перекрывшего двухмесячные потери, вновь снижается, но переживать пока не стоит - это волатильность в рамках боковика, и вскоре не исключается замедление роста валютных пар и даже откат, - пишет аналитик в обзоре. - Оснований для падения рубля, кроме психологических переживаний на фоне геополитики, становится все меньше. А минимумы рубля, что наблюдались в начале апреля, сейчас вообще не рассматриваются. То есть в любой момент валютные пары могут качнуться вниз, причем сильно. Темпы расходов и доходов госбюджета уже в статистике за май покажут резкое снижение трат и наращение притоков от экспорта. Временной лаг работает, и ориентироваться надо на перспективную оценку, а не ретроспективный анализ".

Также Зельцер отмечает, что монетарный фактор денежно-кредитной политики ЦБ сейчас менее значим для курса рубля, чем траектория внешнеэкономической деятельности, однако и здесь имеется ключевая ставка скорее за рубль, чем против. Несмотря на снижение инфляции за счет очень высокой базы показателя прошлого года, проинфляционные риски все же пока перевешивают, что исключает дальнейшее послабление регулятора, а фактор ужесточения априори играет за нацвалюту страны, указывает он в комментарии.

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