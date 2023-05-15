Акции PayPal, Electronic Arts и Walt Disney будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции PayPal Holdings, Electronic Arts и Walt Disney Co. будут интересны на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

Оператор платежного сервиса PayPal Holdings опубликовал квартальную отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. "Компания опубликовала лучшие, чем предполагала консенсус-оценка аналитиков, финансовые показатели, - отмечает аналитик. - Прогноз прибыли на 2023 год в целом оказался хуже консенсуса. Котировки бумаг PayPal Holdings понизились на 12,7%, в дальнейшем продолжили снижение. Осциллятор RSI(14) опустился в зону перепроданности. Возрастает вероятность отскока".

Производитель видеоигр Electronic Arts представил отчетность во вторник. Выручка выросла на 2,7% и достигла $1,87 млрд. Чистый объем заказов повысился на 11%. Компания сократит 6% штата. В пятницу бумаги Electronic Arts выросли на 0,1%, котировка - $125,5. Акции могут опуститься в район $120 и нащупать там поддержку, полагает Холоденко.

"Медиакомпания Walt Disney представила отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Выручка Walt Disney выросла на 13% (г/г), до $21,8 млрд. Сокращение мирового рынка рекламы оказало давление на выручку от кабельного ТВ и телевещания - она уменьшилась на 7% (г/г). Количество подписчиков стримингового сервиса Disney+ снизилось второй квартал подряд (-2% кв/кв). Акции упали на горизонтальную поддержку. Есть риски спуска бумаг в район $84", - пишет эксперт.

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