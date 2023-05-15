Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 2600п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может закрепиться выше уровня в 2600 пунктов на торгах в понедельник на идее дивидендов в нефтегазовом и телекоммуникационных секторах, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Лучше рынка" могут выглядеть акции "Газпрома", "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "МТС", указывают эксперты.

"Ожидаем, что индекс Мосбиржи попытается сегодня закрепиться выше 2600 пунктов. Наступающий дивидендный сезон оказывает ключевую поддержку рынку акций. Внешний фон выглядит в целом неплохо, однако некоторые опасения вносит невнятная динамика цен на нефть. Но мы рассчитываем все же на поддержку со стороны неплохих статданных по Китаю и на автомобильный сезон, это позволяет в том числе смотреть по-прежнему с оптимизмом на нефтегазовый сектор и бумаги, способные порадовать дивидендами: "Газпром", "Башнефть", "Сургутнефтегаз", "Транснефть", - пишут аналитики в обзоре.

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