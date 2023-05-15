Рубль может закрепиться около 78,5 руб./$1 на торгах в понедельник - SberCIB

Курс пары доллар/рубль может закрепиться около уровня в 78,5 руб./$1 в течение торговой сессии в понедельник, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Рынок нефти останется под давлением в начале текущей недели, торги, скорее всего, будут проходить в диапазоне $72-74 за баррель марки Brent, прогнозируют эксперты инвестбанка.

"Росстат 12 мая сообщил, что инфляция на предыдущей неделей была нулевой против 0,19% неделей ранее. На наш взгляд, это позитивный фактор для рынка ОФЗ, и в понедельник доходности могут снизиться на несколько базисных пунктов", - отмечают в SberCIB.

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