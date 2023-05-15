ПСБ рекомендует покупать акции Группы Позитив с целью 2330 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Группы Позитив" с целью 2330 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 38% от текущих уровней, сообщается в комментарии банка.

"Акционеры IT-компании "Группа Позитив" утвердили решение о выплате дополнительных дивидендов (второй части дивидендов за 2022 год) в размере 18,94 руб. на одну акцию. Это практически в 3 раза больше, чем в 2021 году. Суммарно за 2022 год - 56,81 руб., доходность 3,3%. Невысокая доходность компенсируется тем, что это компания роста и поэтому здесь важна перспектива развития бизнеса. Полагаем, что в текущих условиях спрос на продукты в области кибербезопасности будет расти, а значит, "Позитив" будет наращивать финрезультаты и увеличивать выплаты акционерам",- отмечают эксперты ПСБ.

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