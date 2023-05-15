Ключевые события понедельника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут результаты "ТГК-1", прогнозы Еврокомиссии, макростатистика в США:

- Отчетность "ТГК-1" за первый квартал 2023 года по МСФО;

- Промышленное производство в еврозоне за март;

- Экономические прогнозы Еврокомиссии;

- Индекс деловой активности от ФРБ Нью-Йорка за май;

- Данные Банка России по международным резервам.

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