Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 77-79 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 77-79 руб./$1, по паре евро/рубль - 84-85 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Поддержкой российскому рублю выступают продление Минфином майских продаж китайского юаня, а также улучшение динамики экспортной выручки. Добавляют оптимизма нынешней ситуации и данные о росте товарооборота России и Китая на 41% за первые четыре месяца текущего года. Тем временем на энергетическом рынке, несмотря на меры по сокращению объемов нефтедобычи, принятые странами ОПЕК+, спрос на "черное золото" остается неустойчивым. В центре внимания - дальнейшие шаги ФРС, от которой ожидают приостановки роста процентных ставок из-за опасений давления на ослабленную инфляцией экономику", - пишет эксперт банка.

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