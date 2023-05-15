Данные по замедлению инфляции в РФ поддержат спрос на ОФЗ в понедельник - ПСБ

Данные по замедлению инфляции в РФ, опубликованные в прошедшую пятницу, будут способствовать активизации спроса на рублевые гособлигации на торгах в понедельник, индекс доходности гособлигаций RGBI может снизиться до 9,4%, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

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