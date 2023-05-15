Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 15 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций завершил торги в пятницу в минусе на фоне статданных, показавших резкое снижение потребительского доверия в США. При этом неопределенная ситуация с лимитом госдолга США также негативно сказывается на настрое американцев. Индекс потребительского доверия в Соединенных Штатах, рассчитываемый Мичиганским университетом, упал в мае до минимальных за полгода 57,7 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Эксперты в среднем прогнозировали гораздо более слабое снижение - до 63 пунктов. Данные Мичиганского университета показали уменьшение инфляционных ожиданий американцев на ближайший год до 4,5% с 4,6% и их повышение на долгосрочную перспективу (5 лет) до 3,2% с 3%.

Ряд других статданных, опубликованных на прошлой неделе, показал, что инфляция в Соединенных Штатах продолжает замедляться. Так, потребительские цены в стране в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении - самыми низкими темпами за два года, цены производителей - на 2,3%, минимально с января 2021 года. Это дало инвесторам надежду на остановку цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Однако член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила в пятницу, что американскому ЦБ, возможно, придется продолжить подъем ставки. По словам Боуман, нынешний уровень ставки является достаточно высоким, чтобы ограничить экономическую активность в США. Тем не менее, пока непонятно, позволит ли это обеспечить дальнейшее замедление инфляции, отметила она.

"Я считаю, что последняя статистика о динамике потребительских цен и данные по рынку труда США не предоставили нам последовательных свидетельств того, что инфляция находится на пути к замедлению, и я буду внимательно отслеживать поступающие статданные, готовя свою позицию к июньскому заседанию ФРС", - заявила Боуман в ходе конференции Европейского центрального банка во Франкфурте.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник движутся без единой динамики. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось на 0,76% - до максимальной отметки за полтора года. Этому способствовали такие факторы, как хорошая квартальная отчетность компаний, ослабление курса иены и позитивные экономические данные. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК опустился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК поднялся менее чем на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 также прибавил менее 0,1%.

В свою очередь цены на нефть опускаются утром в понедельник после снижения по итогам прошлой недели, ставшего четвертым подряд. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $73,98 баррель, что на 0,26% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на 1,1%, до $74,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи понизилась к этому времени на 0,21%, до $69,89 за баррель. В пятницу стоимость контрактов уменьшилась на 1,2%, до $70,04 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,5%, WTI - на 1,8% на фоне сохраняющихся проблем в американском банковском секторе и неопределенности вокруг потолка госдолга США.

Переговоры в Вашингтоне относительно повышения лимита на госзаимствования продолжаются, при этом министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что средства у федерального правительства могут закончиться уже 1 июня.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 12 мая снизилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,971 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,954 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос всего на 0,03% и составил 109,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 854,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,5%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,31%) и "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-ПО9" (-0,29%), "Роснефть-002Р-05" (-0,13%) и "ГК Самолет БО-П12" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ФПК "Гарант-инвест" установила ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей на уровне 13% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,8% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел с 11:00 10 мая до 16:00 МСК 12 мая. Техразмещение запланировано на 16 мая.

ООО "ЭкономЛизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей на уровне 14% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 14,75% годовых, купоны квартальные. Размещение займа начнется 16 мая.

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-08 с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей и установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 12,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 13,37% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 мая. Техразмещение запланировано на 17 мая.

АО "СофтЛайн" 24 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком погашения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Первоначально сообщалось об открытии книги заявок 23 мая. Ориентир доходности - премия не выше 450-475 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны квартальные. По выпуску будет предоставлен ковенантный пакет. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 15 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в конце декабря 2022 года. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

АО "Башкирская содовая компания" (MOEX: BASC) (БСК, Стерлитамак) перенесло на вторую половину июня сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей. Первоначально книгу планировалось открыть в конце мая - первой половине июня. Ориентир доходности - премия не выше 250 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2,5 года. Купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,3 года.