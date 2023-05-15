"Финам" присвоил рекомендацию "держать" акциям Newmont с прогнозной ценой $48,88

"Финам" присвоил рекомендацию "держать" акциям Newmont Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $48,88 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Динамика котировок акций Newmont заметно отстала от динамики цен на золото. Компания снизила добычу в 1К23, что в сочетании с ростом затрат отрицательно сказалось на квартальных результатах. Уменьшение размера дивидендов на 2023 *год и попытка купить конкурента - австралийскую компанию Newcrest Mining - также оказывают давление на цену акций. Мы считаем, что текущие цены уже в основном учитывают этот негатив и что компания сейчас адекватно оценивается рынком. По результатам года Newmont рассчитывает восстановить добычу, а возможное слияние утвердит положение компании № 1 в мировой добыче золота и увеличит ее отрыв от ближайших конкурентов", - указывает аналитик Алексей Калачев.

Newmont Corp. - американская горнодобывающая компания, которая за 20 лет путем расширения деятельности, покупки активов и слияний выросла до положения крупнейшей в мире золотодобывающей компании с долей около 5% мировой добычи золота. Newmont располагает первоклассными активами на четырех континентах в странах с низкими политическими рисками.

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