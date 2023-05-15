Nikkei 225 достиг максимума за 1,5 года

Рынок акций США закрылся в минусе в пятницу. Рынки акций Азии меняются без единой динамики в понедельник. Нефть продолжает дешеветь на торгах в понедельник.

Американский рынок акций завершил торги в пятницу в минусе на фоне статданных, показавших резкое снижение потребительского доверия в США.

По итогам всей минувшей недели Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились на 1,1% и 0,3% соответственно, Nasdaq Composite поднялся на 0,4%.

Индекс потребительского доверия в Штатах, рассчитываемый Мичиганским университетом, упал в мае до минимальных за полгода 57,7 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали гораздо более слабое снижение - до 63 пунктов.

Данные Мичиганского университета также показали уменьшение инфляционных ожиданий американцев на ближайший год до 4,5% с 4,6% и их повышение на долгосрочную перспективу (5 лет) до 3,2% с 3%.

"Результаты опроса Мичиганского университета оказались неблагоприятными для фондового рынка. Люди считают, что инфляция замедляется недостаточно быстро", - сказал аналитик Interactive Brokers Стив Сосник, слова которого приводит Market Watch.

Он отметил также, что ситуация с лимитом госдолга США и слабые экономические прогнозы негативно сказываются на настрое американцев.

Ряд других статданных, опубликованных на прошлой неделе, показал, что инфляция в Штатах продолжает замедляться. Так, потребительские цены в стране в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении - самыми низкими темпами за два года, цены производителей - на 2,3%, минимально с января 2021 года.

Это дало инвесторам надежду на остановку цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Однако член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила в пятницу, что американскому ЦБ, возможно, придется продолжить подъем ставки.

По словам Боуман, нынешний уровень ставки является достаточно высоким, чтобы ограничить экономическую активность в США. Тем не менее, пока непонятно, позволит ли это обеспечить дальнейшее замедление инфляции, отметила она.

"Я считаю, что последняя статистика о динамике потребительских цен и данные по рынку труда США не предоставили нам последовательных свидетельств того, что инфляция находится на пути к замедлению, и я буду внимательно отслеживать поступающие статданные, готовя свою позицию к июньскому заседанию ФРС", - заявила Боуман в ходе конференции Европейского центрального банка во Франкфурте.

Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. снизились в цене на 2,4% по итогам торгов в пятницу. Американский производитель электромобилей вновь повысил цены на большинство своих машин в США, хотя и незначительно. Так, стоимость автомобилей Model S и Model X была увеличена на $1 тыс., Model Y - на $250.

Цена бумаг News Corp. (SPB: NWS) подскочила на 8,5%. Чистая прибыль и выручка медиакомпании в минувшем квартале снизились, но оказались лучше прогнозов рынка.

Стоимость акций страховой компании SiriusPoint Ltd. упала на 9% после того как стало известно, что хедж-фонд Third Point Management отказался от планов ее покупки, поскольку стороны не смогли договориться о цене.

Бумаги регионального банка PacWest Bancorp подешевели на 3% по итогам торгов. Днем ранее их стоимость упала почти на 23% на информации об оттоке средств клиентов с депозитов.

Стоимость акций Western Alliance Bancorp в пятницу поднялась на 2,1%, Zions Bancorp - снизилась на 1,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка 12 мая опустился на 8,89 пункта (0,03%) и составил 33300,62 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 6,54 пункта (0,16%) - до 4124,08 пункта.

Nasdaq Composite потерял 43,76 пункта (0,35%) и составил 12284,74 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник движутся без единой динамики.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:21 МСК увеличилось на 0,7% - до максимальной отметки за полтора года. Этому способствовали такие факторы, как хорошая квартальная отчетность компаний, ослабление курса иены и позитивные экономические данные, сообщает Trading Economics.

Цены производителей в Японии в апреле выросли на 5,8% относительно того же месяца прошлого года, согласно официальным данным. Это минимальные темпы подъема с августа 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 6,5% после увеличения на 7,4% в марте.

В число лидеров роста входят акции интернет-компании Rakuten Group Inc. и производителя косметики Shiseido, подорожавшие на 4,8%.

Также растут котировки бумаг представителей финансового сектора: Mitsubishi UFJ (+1,3%), Sumitomo Mitsui (+1,4%) и SBI Shinsei Bank (+13,3%).

Цена акций производителя приставок Nintendo и выпускающей потребительскую электронику Sony Group повысилась на 0,6%, инвестиционно-технологической Softbank Group - на 0,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК опустился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 1%.

Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 125 млрд юаней ($17,93 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 100 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составил 25 млрд юаней. Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,75% годовых.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых.

Между тем аналитики HSBC Global улучшили прогноз темпов подъема ВВП Гонконга в 2023 году до 5,9% с ранее ожидавшихся 3,8% после хороших показателей первого квартала.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее значительно подорожали бумаги пивоваренных компаний China Resources Beer и Budweiser Brewing Co. APAC - соответственно на 3,5% и 3,4%, а также интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 3,3%.

В то же время снижается цена акций девелоперов Country Garden Holdings (SPB: 2007) и China Overseas Land & Investment Ltd. - на 5,9% и 3% соответственно, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,8%.

Стоимость Semiconductor Manufacturing International Corp. опустилась на 2%. Производитель чипов в первом квартале сократил выручку на 20,6% и чистую прибыль почти вдвое.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК поднялся менее чем на 0,1%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor снизилась на 0,2%, сталелитейной Posco - на 0,1%.

В то же время акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. подорожали на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 также прибавил менее 0,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1% и 0,7% соответственно.

Цены на нефть опускаются утром в понедельник после снижения по итогам прошлой недели, ставшего четвертым кряду.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск составляет $73,55 баррель, что на $0,62 (0,84%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на $0,81 (1,1%), до $74,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,58 (0,83%), до $69,46 за баррель. В пятницу стоимость контрактов уменьшилась на $0,83 (1,2%), до $70,04 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,5%, WTI - на 1,8% на фоне сохраняющихся проблем в американском банковском секторе и неопределенности вокруг потолка госдолга США.

Переговоры в Вашингтоне относительно повышения лимита на госзаимствования продолжаются, при этом министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что средства у федерального правительства могут закончиться уже 1 июня.

"Настроение на нефтяном рынке остается негативным и характеризуется неопределенностью прогноза спроса и опасениями по поводу потолка госдолга США, - написал Уоррен Паттерсон из ING Groep. - Скорее всего, рынок будет ждать пересмотра ожиданий спроса в ежемесячном прогнозе Международного энергетического агентства".

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на две единицы и составило 586, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.