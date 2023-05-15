.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в апреле составила 0,38%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,38% после повышения на 0,37% в марте, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 2,3% после 3,5% месяцем ранее. Инфляция совпала с прогнозами аналитиков, ожидавших рост цен на уровне 0,4%
 
Закупки госкомпаний у МСП выросли до рекорда
оскомпании в 2022 году закупились у малого и среднего бизнеса на рекордные 7 трлн руб., по сравнению с 2021 годом объемы закупок выросли на 60%, или 2,6 трлн руб. Такие данные АО "Корпорация МСП" представило в пятницу первому вице-премьеру Андрею...
 
Регулятором рынка криптовалют в РФ станет ФНС
Регулятором отрасли криптовалют в России, скорее всего, будет Федеральная налоговая служба, которая станет входным окном для участников рынка. Об этом в интервью "Известиям" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) рассказал замглавы...
 
Сумма предоставленных россиянам налоговых вычетов составила 2,7 трлн руб.
В прошлом году россияне, которые платят НДФЛ по ставке 13%, получили налоговые вычеты на сумму 2,7 трлн руб. Самыми популярными традиционно стали имущественные налоговые вычеты, связанные с покупкой жилья. В прошлом году этим видом льготы...
 
15 мая 2023 года 09:00

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 15 мая. Доллар США едва заметно колеблется, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль не меняется в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,985 руб./$1 (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 78,09 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,7 коп. - до 11,162 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на старте новой недели рубль стабилен на фоне отсутствия заметных драйверов к движению. Нефтяные котировки продолжают немного снижаться, мировые рынки капитала слегка колеблются с разнонаправленной динамикой. Геополитическая ситуация на выходных оставалась напряженной, однако заметных событий, способных задать направление движения нацвалюты пока не произошло.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $73,51 за баррель, что на 0,9% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $69,45 за баррель, что на 0,86% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американский рынок акций завершил торги в пятницу в минусе на фоне статданных, показавших резкое снижение потребительского доверия в США.

По итогам всей минувшей недели Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились на 1,1% и 0,3% соответственно, Nasdaq Composite поднялся на 0,4%.

Индекс потребительского доверия в Штатах, рассчитываемый Мичиганским университетом, упал в мае до минимальных за полгода 57,7 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали гораздо более слабое снижение - до 63 пунктов.

Данные Мичиганского университета также показали уменьшение инфляционных ожиданий американцев на ближайший год до 4,5% с 4,6% и их повышение на долгосрочную перспективу (5 лет) до 3,2% с 3%.

Ряд других статданных, опубликованных на прошлой неделе, показал, что инфляция в Штатах продолжает замедляться. Так, потребительские цены в стране в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении - самыми низкими темпами за два года, цены производителей - на 2,3%, минимально с января 2021 года.

Это дало инвесторам надежду на остановку цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Однако член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила в пятницу, что американскому ЦБ, возможно, придется продолжить подъем ставки.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник меняются разнонаправленно: японский Nikkei 225 подрастает на 0,62%, китайский CSI300 снижается на 0,24%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,16%, южнокорейский Kospi снижается на 0,41%, австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,05%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,01%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 мая 2023 года 09:29
Рубль может уйти выше 79 руб./$1 на торгах в понедельник - ПСБ
роятно сохранение давления на позиции национальной валюты в ходе торгов понедельника, курс пары доллар/рубль может инерционно уйти выше уровня в 79 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит...    читать дальше
.
15 мая 2023 года 09:16
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 245 рублей за штуку, сообщается в комментарии главного аналитика "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Алексея Корнилова. "Сбербанк 12 мая опубликовал...    читать дальше
.
15 мая 2023 года 09:10
Nikkei 225 достиг максимума за 1,5 года
Рынок акций США закрылся в минусе в пятницу. Рынки акций Азии меняются без единой динамики в понедельник. Нефть продолжает дешеветь на торгах в понедельник.    читать дальше
.
15 мая 2023 года 09:05
Существуют риски снижения цены нефти до $71,4/барр. - БКС Экспресс
Котировки нефти марки Brent могут опуститься до уровня $71,4 за баррель в случае не улучшения информационного фона, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова. "Традиционно отличающийся оптимизмом отчет ОПЕК не дал рынку поводов для активных покупок, отмечая сохранение...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 20:00
Рынок акций РФ на неделе вернулся к росту благодаря ослаблению геополитических рисков
Рынок акций РФ на уходящей неделе вернулся к росту благодаря ослаблению геополитических рисков (на майских праздниках не произошло эскалации в противостоянии Россия-Украина) и сохраняющемуся спросу на акции Сбербанка, несмотря на прошедшую отсечку рекордных годовых дивидендов; сдерживающим фактором выступали ожидания объявления новых антироссийских санкций ЕС. Индекс Мосбиржи на неделе протестировал рубеж 2600 пунктов, после чего в пятницу сдал назад в рамках коррекции.    читать дальше
.
12 мая 2023 года 19:45
Рубль в пятницу упал к доллару и евро перед выходными днями и на фоне снижения цен на нефть
Москва. 12 мая. Доллар США, евро и юань выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы, рубль упал к бивалютной корзине перед выходными днями и на фоне снижения цен на нефть.    читать дальше
.
12 мая 2023 года 19:20
Рынок акций РФ просел в пятницу в рамках коррекции, неделю закрыл ростом
Москва. 12 мая. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с мировых площадок, покупателей сдерживали риски эскалации геополитической напряженности и ожидания новых антироссийских санкций Запада. Снижение индекса Мосбиржи сдерживалось ослаблением рубля, во "втором эшелоне" раллировали бумаги "Соллерса" (+23,2%), обновившие максимум более чем за 5 лет.    читать дальше
.
12 мая 2023 года 19:17
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне нестабильной ситуации в секторе UST
Москва. 12 мая. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне нестабильной конъюнктуры рынка американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ изменились незначительно.    читать дальше
.
12 мая 2023 года 18:55
"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне $123 за штуку, что предполагает потенциал роста 18,2% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "После разочаровавших рынок прогнозов Qualcomm на апрель -...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 18:39
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Cosco Shipping
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций китайского оператора контейнерных перевозок Cosco Shipping Holdings Co. с прогнозной стоимостью на уровне 11,87 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре. "Компания отчиталась за 1К23: выручка...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 18:16
Рынок акций РФ, скорее всего, продолжит расти на следующей неделе - Freedom Finance Global
Рынок акций РФ, скорее всего, продолжит расти на следующей неделе, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Эксперт напоминает, что в ходе коррекции, начавшейся в первый торговый день в мае, индекс Мосбиржи опускался ниже психологической...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 17:52
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НМТП с целью 8,43 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с целью 8,43 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,24%, стоп-приказ: 6,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 17:30
Акции Сбербанка, МТС и VK будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции Сбербанка, "МТС" и VK будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. "Сбербанк опубликует 18 мая финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 года, - указывает эксперт. - Ранее банк уже представил данные по российским стандартам, которые вышли...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 17:08
"Финам" повысил рейтинг акций оператора Гонконгской биржи HKEx до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций оператора Гонконгской фондовой биржи - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне HKD360,1 за штуку на конец 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы позитивно оцениваем...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 16:46
Внешний фон остается неблагоприятным для рубля - БКС Экспресс
Внешний фон остается неблагоприятным для рубля, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Рубль в начале торгов пятницы резко укрепился, но затем быстро сдал позиции, усилив нисходящую динамику после открытия основной сессии, - отмечает аналитик. - К текущему моменту рубль испытал еще одну...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.