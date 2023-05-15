Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 15 мая. Доллар США едва заметно колеблется, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль не меняется в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,985 руб./$1 (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 78,09 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,7 коп. - до 11,162 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на старте новой недели рубль стабилен на фоне отсутствия заметных драйверов к движению. Нефтяные котировки продолжают немного снижаться, мировые рынки капитала слегка колеблются с разнонаправленной динамикой. Геополитическая ситуация на выходных оставалась напряженной, однако заметных событий, способных задать направление движения нацвалюты пока не произошло.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $73,51 за баррель, что на 0,9% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $69,45 за баррель, что на 0,86% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американский рынок акций завершил торги в пятницу в минусе на фоне статданных, показавших резкое снижение потребительского доверия в США.

По итогам всей минувшей недели Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились на 1,1% и 0,3% соответственно, Nasdaq Composite поднялся на 0,4%.

Индекс потребительского доверия в Штатах, рассчитываемый Мичиганским университетом, упал в мае до минимальных за полгода 57,7 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали гораздо более слабое снижение - до 63 пунктов.

Данные Мичиганского университета также показали уменьшение инфляционных ожиданий американцев на ближайший год до 4,5% с 4,6% и их повышение на долгосрочную перспективу (5 лет) до 3,2% с 3%.

Ряд других статданных, опубликованных на прошлой неделе, показал, что инфляция в Штатах продолжает замедляться. Так, потребительские цены в стране в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении - самыми низкими темпами за два года, цены производителей - на 2,3%, минимально с января 2021 года.

Это дало инвесторам надежду на остановку цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Однако член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила в пятницу, что американскому ЦБ, возможно, придется продолжить подъем ставки.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник меняются разнонаправленно: японский Nikkei 225 подрастает на 0,62%, китайский CSI300 снижается на 0,24%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,16%, южнокорейский Kospi снижается на 0,41%, австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,05%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,01%.