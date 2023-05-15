"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 245 рублей за штуку, сообщается в комментарии главного аналитика "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Алексея Корнилова.

"Сбербанк 12 мая опубликовал сокращенные финансовые результаты по РПБУ за апрель и 4 месяца 2023 года. Чистая прибыль эмитента продолжает демонстрировать стабильность и высокий уровень. Темпы роста кредитного портфеля с начала года превосходят ожидания почти два раза. Это хороший сигнал для формирования будущей прибыли. По-прежнему Сбербанк находится на траектории выхода на чистую прибыль за 2023 год в размере 1,4 трлн руб. по РПБУ. Это означает, что даже при расчете результатов по МСФО чистая прибыль на пути к докризисному уровню 2021 года. Соответственно, дивиденды за 2023 год могут комфортно превысить 25 руб. и при определенных благоприятных обстоятельствах дойти до 30 руб. на акцию. Текущее макроэкономическое восстановление в стране позволяет рассчитывать на такой сценарий, - указывает Корнилов. - Сохраняем рекомендацию на уровне "покупать", целевая цена составляет 245 руб. за обыкновенную акцию".

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