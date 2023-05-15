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Главная / Мнения аналитиков / "Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
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15 мая 2023 года 09:16
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 245 рублей за штуку, сообщается в комментарии главного аналитика "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Алексея Корнилова. "Сбербанк 12 мая опубликовал сокращенные финансовые результаты по РПБУ за апрель и 4 месяца 2023 года. Чистая прибыль эмитента продолжает демонстрировать стабильность и высокий уровень. Темпы роста кредитного портфеля с начала года превосходят ожидания почти два раза. Это хороший сигнал для формирования будущей прибыли. По-прежнему Сбербанк находится на траектории выхода на чистую прибыль за 2023 год в размере 1,4 трлн руб. по РПБУ. Это означает, что даже при расчете результатов по МСФО чистая прибыль на пути к докризисному уровню 2021 года. Соответственно, дивиденды за 2023 год могут комфортно превысить 25 руб. и при определенных благоприятных обстоятельствах дойти до 30 руб. на акцию. Текущее макроэкономическое восстановление в стране позволяет рассчитывать на такой сценарий, - указывает Корнилов. - Сохраняем рекомендацию на уровне "покупать", целевая цена составляет 245 руб. за обыкновенную акцию". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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