Существуют риски снижения цены нефти до $71,4/барр. - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут опуститься до уровня $71,4 за баррель в случае не улучшения информационного фона, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова.

"Традиционно отличающийся оптимизмом отчет ОПЕК не дал рынку поводов для активных покупок, отмечая сохранение ключевых прогнозов на прежнем уровне. Специалисты ОПЕК также подтвердили, что добыча в России в марте сократилась всего на 300 тыс. б/с против заявленных 500 тыс. б/с. Это может усилить на рынке скепсис в отношении дальнейших сокращений как со стороны России, так и со стороны других членов ОПЕК+. Более высокий уровень предложения при прочих равных означает более низкую среднюю цену на нефть, - отмечает аналитик. - Фьючерсы на нефть марки Brent завершили прошлую неделю в районе $74,2 за баррель после трех дней снижения. В понедельник утром стоимость фьючерсов снижается. Риск продолжения спуска вполне реален. Если информационный фон для нефтяных контрактов не улучшится, то ближайшей целью снижения может выступить уровень $71,4 за баррель".

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