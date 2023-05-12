Рубль в пятницу упал к доллару и евро перед выходными днями и на фоне снижения цен на нефть

Москва. 12 мая. Доллар США, евро и юань выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы, рубль упал к бивалютной корзине перед выходными днями и на фоне снижения цен на нефть.

Курс доллара США составил 77,92 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,02 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,84 руб./EUR1, подорожав на 74,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 89,5 копейки - до 81,03 рубля. Курс китайского юаня вырос на 8,2 копейки - до 11,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам пятницы, участники рынка закрывали позиции после сильного роста рубля, наблюдавшегося с конца апреля. Давление на рубль оказала негативная динамика цен на нефть, кроме того, участники рынка отреагировали на данные об ухудшении показателей внешнеторгового баланса.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле 2023 года, по предварительной оценке, снизилось в 4,3 раза - до $22,6 млрд по сравнению с $96,5 млрд за аналогичный период 2022 года, сообщалось в пятницу в материалах на сайте ЦБ РФ.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-апреле 2023 года сократилось в 2,7 раза - до $41,5 млрд по сравнению со $113,7 млрд за аналогичный период 2022 года.

Сокращение профицита торгового баланса было обусловлено уменьшением стоимостных объемов экспорта товаров в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта при некотором росте импорта товаров, отмечается в комментарии ЦБ.

ЦБ РФ уточнил оценку ряда статей платежного баланса за первый квартал 2023 года в связи с получением данных. Оценка профицита текущего счета в январе-марте 2023 года снижена до $15,8 млрд с $18,6 млрд по ранее опубликованной предварительной оценке, положительного сальдо внешней торговли товарами - до $28,8 млрд с $29,0 млрд.

В апреле 2023 года профицит текущего счета, по оценке ЦБ РФ, составил $6,8 млрд против $26,7 млрд в апреле 2022 года (снижение в 3,9 раза), профицит торгового баланса - $12,7 млрд против $30,7 млрд (снижение в 2,4 раза).

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ на 2023 год, обновленному в конце апреля, при среднегодовой цене нефти $55 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2023 года ожидается в размере $47 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $117 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $23 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $47 млрд.

Крупнейшие экспортеры в апреле сократили объем чистых продаж иностранной валюты на 42% - до $7 млрд по сравнению с $11,6 млрд в марте, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ в четверг после закрытия торгов на Московской бирже.

Доля продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами в марте составила 66%, что было обусловлено необходимостью конвертации валюты для налоговых выплат (в феврале - 50%), отмечает Банк России. Снижение продаж валютной выручки в апреле также может быть частично обусловлено увеличением доли расчетов в рублях: рублевая выручка напрямую используется для покрытия части рублевых расходов, что уменьшает объем потенциальных продаж валюты на рынке для их финансирования.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров, отмечает ЦБ. Объем реализованной этими участниками рынка валюты в апреле существенно снизился и составил 390 млрд рублей (в марте - 563 млрд рублей), достигнув минимального значения с сентября 2022 года, подчеркивает регулятор.

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО (покупают валюту для импортеров и иных клиентов в целях осуществления ими международных переводов). Эта категория участников в апреле купила валюту на 449 млрд рублей против покупок на 549 млрд рублей в марте.

Физлица в апреле перешли к продаже валюты на фоне ослабления рубля. Так, граждане за месяц продали валюту на 7,5 млрд рублей (в марте купили на 121,8 млрд рублей). При этом физлица в апреле продолжили покупать юани - всего приобрели их на 54,2 млрд рублей (покупки в марте составляли 41,9 млрд рублей). Кроме того, граждане продали "токсичную" валюту на 61,7 млрд рублей (в марте купили ее на 79,9 млрд рублей).

Доля "токсичных" валют на рынке за счет снижения объема операций с евро (с 23,5% до 17,8%) сократилась до 62,3%, отмечает ЦБ.

"Российский рубль сегодня консолидируется в диапазоне 76,5-77,4 за доллар после значительного укрепления в середине этой недели. Прошедшие объемы за сегодня уже превышают 100 млрд рублей, сигнализируя о значительном интересе участников рынка к текущим уровнях этой валютной пары. Давление на рубль оказывает приближение выходных, на которых могут реализоваться геополитические риски. С другой стороны, продавцы валюты, активизировавшие с конца апреля, могут продолжить свои действия из-за разовых трудно объяснимых факторов", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль в начале торгов резко укрепился, но затем быстро сдал позиции, усилив нисходящую динамику после открытия основной сессии. Внешний фон для рубля остается неблагоприятным: нефть продолжает демонстрировать слабость, несколько раз обновив недельные минимумы. Правда, к текущему моменту произошел неплохой отскок. Тем не менее, чем дольше нефтяные цены находятся на относительно низких уровнях, тем более негативно это отразится на российской экспортной выручке, закладывая предпосылки для будущего ослабления рубля. Давление на рубль может оказывать фактор пятницы, актуальность которого увеличивается из-за большой геополитической неопределенности. Многие предпочитают перед выходными восстанавливать позицию в иностранной валюте или наращивать ее, опасаясь реализации каких-либо рисков в ближайшие дни", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в пятницу и, вероятно, практически не изменятся по итогам недели.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу составляет $74,37 за баррель, что на 0,8% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,72%, до $70,32 за баррель.

Давление на рынок оказывают сигналы ухудшения экономической ситуации, в том числе в США и в Китае, поддерживающие ожидания снижения спроса на нефть.

Некоторую поддержку рынку оказало заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм о намерении страны приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) в следующем месяце.

Трейдеры также следят за ситуацией с поставками нефти из Ирака. Накануне министерство нефти страны выразило уверенность, что Ираку удастся возобновить экспорт нефти через турецкий порт Джейхан в субботу. Однако, по данным западных СМИ, власти Турции не примут заявку Ирака на возобновление поставок, приостановленных еще в конце марта.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,3195 рубля, до 77,2041 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,3623 рубля, до 84,25 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу вырос на 1,1047 рубля по отношению к четвергу и составил 77,0184 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 88,79 копейки и составил 77,0109 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 268,073 млн, из которых $343,022 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $925,051 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,4439 рубля, до 84,192 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 1,1798 рубля, до 84,3125 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR635,459 млн, из которых EUR177,474 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR457,985 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 3 базисных пункта - до 7,25% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,55% и 7,89% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также остались на уровне четверга - 8,34% и 8,52% годовых соответственно.