Рынок акций РФ на неделе вернулся к росту благодаря ослаблению геополитических рисков

Рынок акций РФ на уходящей неделе вернулся к росту благодаря ослаблению геополитических рисков (на майских праздниках не произошло эскалации в противостоянии Россия-Украина) и сохраняющемуся спросу на акции Сбербанка, несмотря на прошедшую отсечку рекордных годовых дивидендов; сдерживающим фактором выступали ожидания объявления новых антироссийских санкций ЕС. Индекс Мосбиржи на неделе протестировал рубеж 2600 пунктов, после чего в пятницу сдал назад в рамках коррекции.

В период со 8 по 12 мая индекс Мосбиржи вырос на 1,1% и составил 2565,17 пункта, индекс РТС прибавил 0,5% и достиг 1038,32 пункта на фоне роста доллара до 77,82 руб./$1 (+0,44 рубля). Цена июльской нефти Brent за неделю просела до $74,32 за баррель (-1,3%).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения большинства blue chips на ожиданиях объявления новых антироссийских санкций Запада, в то время как внешние фондовые площадки и нефть выросли на надеждах, что США удастся избежать рецессии. Индекс МосБиржи просел ниже 2530 пунктов, откат сдерживался ослаблением рубля.

Еврокомиссия (ЕК) 5 мая направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций в отношении РФ. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений.

Мировые рынки подросли на фоне сильной статистики по рынку труда США, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом. Это ослабило опасения в отношении рецессии в экономике США.

В среду, 10 мая, рынок акций РФ вырос на фоне разрядки геополитической напряженности (на майских праздниках не произошло эскалации в противостоянии Россия-Украина), а также некоторого улучшения внешних настроений после выхода статистики о замедлении инфляции в США в апреле. Индекс МосБиржи поднялся к 2550 пунктам во главе с бумагами Polymetal (+6%), несмотря на укрепление рубля и откат акций Сбербанка (-6,8%) после отсечки рекордных дивидендов за 2022 год (25 рублей на акцию). При этом падение акций Сбербанка оказалось ниже ожидаемого дивидендного "гэпа" (более 10%).

Polymetal вынес на собрание акционеров, которое состоится 30 мая, вопрос о редомициляции в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении после роста на 5% в марте. Статистика о замедлении инфляции в США подогрела фондовые индикаторы, поскольку повышает вероятность паузы в ужесточении монетарной политики Федрезерва США.

В четверг рынок акций РФ продолжил рост на фоне ослабления геополитической напряженности и отсутствия ясности по новым антироссийским санкциям Запада, в то время как настроения на внешних площадках ухудшились после повышения ставки Банком Англии и сигналов о ее возможном дальнейшем увеличении. Индекс МосБиржи поднялся к 2600 пунктам во главе с бумагами Сбербанка (+4,5%), отыгравшими большую часть дивидендного "гэпа"; аутсайдерами выступили бумаги "Полюса" (-0,9%) после рекомендаций по годовым дивидендам (совет директоров рекомендовал выплатить 436,79 руб. на акцию, что соответствует 4% годовых).

Банк России оценил снижение ВВП РФ в I квартале 2023 года на уровне 2,3% в годовом выражении, а во II квартале ЦБ ожидает роста ВВП на 4,2%.

По данным Минтруда США, цены производителей (индекс PPI) в апреле выросли на 2,3% в годовом выражении, в то время как аналитики ожидали роста на 2,4%. Нефть Brent просела ниже $76 за баррель. ОПЕК в ежемесячном отчете сохранила оценку темпов роста и спроса на нефть, и поставок со стороны стран, не входящих в альянс, как на 2022, так и на 2023 годы.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после недельного роста, а также на фоне локального ухудшения настроений на внешних площадках и ожиданий новых антироссийских санкций Запада. Индекс МосБиржи опустился в район 2565 пунктов во главе с бумагами "Магнита" (-2,3%).

Согласно вышедшему утром в пятницу отчету Сбербанка (-1,6% и -2,3% "префы"), он в апреле получил 120,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, а за 4 месяца года прибыль достигла 470,9 млрд руб. Финансовый результат за аналогичные периоды 2022 года банк не раскрыл.

Раллировали бумаги "Соллерса" (+23%, до 619 руб.), обновившие максимум с марта 2018 года - акции продолжили отыгрывать новости начала мая о рекомендациях совета директоров выплатить дивиденды впервые за много лет. За 2022 год выплаты могут составить 45,39 руб. на акцию, реестр для получения дивидендов, как ожидается, будет закрыт 10 июля.

Нефть Brent вечером вернулась к снижению и опустилась ниже $75 за баррель. Давление на рынок оказывали сигналы ухудшения экономической ситуации, в том числе в США и в Китае, поддерживающие ожидания снижения спроса на нефть.

В период со 8 по 12 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Соллерса" (+44%), "ТГК-14" (+13%), "КАМАЗа" (+11%); хуже рынка оказались акции банка "Санкт-Петербург" (-14%), Сбербанка (-5% и -5% "префы"), Московского кредитного банка (-5%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять геополитические, корпоративные и санкционные новости. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2500-2600 пунктов, для индекса РТС - 1000-1100 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".