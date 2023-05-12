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12 мая 2023 года 19:20

Рынок акций РФ просел в пятницу в рамках коррекции, неделю закрыл ростом

Москва. 12 мая. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с мировых площадок, покупателей сдерживали риски эскалации геополитической напряженности и ожидания новых антироссийских санкций Запада. Снижение индекса Мосбиржи сдерживалось ослаблением рубля, во "втором эшелоне" раллировали бумаги "Соллерса" (+23,2%), обновившие максимум более чем за 5 лет.

По итогам основных торгов в пятницу индекс Мосбиржи составил 2565,17 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1038,32 пункта (-2,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 77,82 рубля (+0,92 рубля).

За неделю индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,5-1,1%, доллар подорожал на 0,44 рубля.

В Евросоюзе в рамках готовящегося 11-го пакета санкций против РФ выдвинули предложение запретить поставлять ее нефть по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

Подешевели в пятницу акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,1%), OZON (MOEX: OZON) (-1,6%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), Сбербанка (-1,6% и -2,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -2,5% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%).

Акции ПАО "Полюс" продолжили снижение после того, как накануне совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 436,79 рубля на акцию (дивдоходность 4% годовых). Отсечка реестра акционеров под выплаты - 16 июня.

Согласно вышедшему утром в пятницу отчету Сбербанка, он в апреле получил 120,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, а за 4 месяца года прибыль достигла 470,9 млрд руб. Финансовый результат за аналогичные периоды 2022 года банк не раскрыл.

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в апреле 2023 года вырос на 55% относительно того же месяца прошлого года, до 3,4 млн человек, сообщили в пресс-службе компании. Показатель увеличился также по сравнению c апрелем 2021 года - рост составил 12%.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, рынок акций РФ подрос после майских праздников, во время которых геополитические риски не были реализованы. Особенно стоит отметить Сбербанк (MOEX: SBER), который после дивидендной отсечки довольно быстро отыграл большую часть потерь, что придало импульс всему остальному рынку.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, в конце недели рынок скорректировался вниз, так как на активность покупателей повлиял "эффект пятницы", который в наибольшей степени проявляется в периоды неспокойной геополитики. Сдерживающими факторами для роста на уходящей неделе выступали дивидендный "гэп" в акциях Сбера, попытки укрепления рубля и ценовая неуверенность нефти. Общерыночные настроения были сдержанно позитивными.

Среди важных предстоящих событий интерес представляют переговоры по потолку госдолга в США, которые на уходящей неделе не увенчались успехом. В понедельник пройдет заседание Еврогруппы, будут опубликованы экономические прогнозы в отношении ЕС. VK (MOEX: VKCO) в этот день опубликует финотчетность за I квартал, "ТГК-1" (MOEX: TGKA) раскроет квартальные финансовые результаты по МСФО, а "Башнефть" проведет заседание совета директоров, в повестке которого есть вопрос дивидендов за 2022 год. Если рубль не будет заметно укрепляться, а нефтяные котировки будут двигаться вверх, индекс Мосбиржи уже в начале следующей недели может выбраться к значениям выше отметки 2610 пунктов. Прогноз по индексу Мосбиржи на понедельник - 2520-2620 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, существенные дивиденды Сбербанка (565 млрд. руб.), а также отскок нефтяных котировок заставили инвесторов ребалансировать портфели, ввиду чего на неделе наблюдался спрос по широкому списку акций, с акцентом на нефтяном сегменте.

"На следующей неделе рынок сможет перевести дыхание: столь значительных дивидендных событий не будет до начала июня, где инвесторы будут готовиться к отсечкам по "ЛУКОЙЛу" и, возможно, "Транснефти" (MOEX: TRNF). В конце следующей недели, вполне вероятно, рынок начнет получать поддержку от реинвестирующих профессиональных инвесторов, которым успеют прийти первые дивидендные платежи начала месяца", - считает Власенко.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила рост акций "Соллерса" (+23,2%, до 619 рублей - максимум с марта 2018 года), которые продолжили отыгрывать новости о рекомендации дивидендов за 2022 год в размере 45,39 руб. на бумагу.

Рынок в пятницу скорректировался на неоднозначных корпоративных новостях, неблагоприятным оставался и внешний фон. Дополнительное давление на котировки оказывает неопределенная конъюнктура в ценах на энергоносители. В пятницу нефть просела на фоне неожиданного увеличения коммерческих запасов нефти в США, зафиксированного в статистике EIA за предыдущую неделю. Рубль вернулся к снижению на данных о резком сокращении профицита внешней торговли РФ за январь-апрель в годовом сопоставлении (показатель упал в 2,7 раза, до $41,5 млрд - прим. ИФ). Прогноз для индекса Мосбиржи на понедельник, 15 мая - диапазон 2500-2600 пунктов, полагает Мильчакова.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций на опасениях по поводу проблем в американском банковском секторе и ослабления внутреннего спроса в Китае (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,3-0,5%), в США наметилось снижение (индексы теряют 0,3-0,5%).

ВВП Великобритании в I квартале 2023 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Это совпало с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте составила 4,8%, не изменившись относительно февраля, говорится в сообщении организации. Уровень является рекордно низким за всю историю подсчета показателя и фиксируется уже третий месяц подряд.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в мае уменьшился до 57,7 пункта по сравнению с 63,5 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Это минимальный уровень за последние полгода. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - до 63 пунктов, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу вернулись к снижению. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $74,32 за баррель (-0,9% и -1,9% накануне), июньская цена WTI - $70,27 за баррель (-0,9% и -2,3% в четверг).

Давление на рынок оказывают сигналы ухудшения экономической ситуации, в том числе в США и в Китае, поддерживающие ожидания снижения спроса на нефть.

Некоторую поддержку рынку ранее оказало заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм о намерении страны приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) в следующем месяце.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-5,5%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-4,8% и -12% "префы"), "префы" ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-3,9%), "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (-3,3%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-3,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,2%).

Совет директоров ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-3,2%) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении компании.

Совет директоров ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-2,6%) также рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в материалах компании. По итогам 2021 года общество также не начисляло дивиденды.

Совет директоров "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-0,9%) 23 мая проведет заседание, на котором рассмотрит рекомендации акционерам по вопросу распределения прибыли, говорится в сообщении компании.

Подорожали бумаги "Соллерса" (+23,2%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+8,3%), "префы" ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+5,6%), бумаги OR Group (MOEX: ORUP) (+5,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+4,7%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+4,5%).

Совет директоров "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,3% и +4,9% "префы") 15 мая рассмотрит вопрос о рекомендациях годовому собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли, определению размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2022 года, сообщила компания. Помимо этого, планируется решить вопрос о созыве годового собрания акционеров.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 37,66 млрд рублей (из них 13,64 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,15 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,44 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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