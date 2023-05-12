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12 мая 2023 года 19:17

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне нестабильной ситуации в секторе UST

Москва. 12 мая. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне нестабильной конъюнктуры рынка американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ изменились незначительно.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 8 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом валютные гособлигации России практически никак не отреагировали на сообщения о готовящихся новых санкциях.

Власти ЕС в рамках готовящегося 11-го пакета санкций в отношении РФ рассматривают вариант запрета на экспорт некоторых технологий и на использование ею некоторых объектов интеллектуальной собственности, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на ряд документов. По данным агентства, "предложения включают внесение в санкционные списки примерно 70 человек и 30 организаций; расширение ограничений с товаров на права на объекты интеллектуальной собственности и на лицензии при их производстве". Также ограничения должны затронуть больше СМИ, включая RT Balkan, и IT-компании, которые могут поставлять важнейшие технологии и программы российскому разведывательному сообществу. Также в ЕС хотят ужесточить правила в отношении перегрузки нефти с судна на судно в море и запретов на вход судов в порты ЕС.

Bloomberg также сообщил о проработке в ЕС запретов на транзит многих товаров через РФ, ограничений для судов, отключающих транспондеры, а также механизма, который смогут применять против третьих стран, помогающих России уклоняться от действия санкций. Кроме того, в санкционные списки могут включить 35 структур из КНР, ОАЭ, Ирана, Армении, Узбекистана в связи с поставками товаров в Россию.

Котировки US Treasuries умеренно снизились в понедельник, отыгрывая опубликованные еще 5 мая довольно сильные данные по американскому рынку труда. Эти данные усилили опасения участников рынка относительно возможного удлинения текущего периода высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией в Соединенных Штатах. Доходности американских гособлигаций за два торговых дня (5 и 8 мая) выросли на 8-18 базисных пунктов, в том числе в понедельник на 4-6 базисных пунктов.

В середине недели ситуация в секторе американских гособлигаций улучшилась благодаря публикации в США данных о замедлении потребительской инфляции в апреле. При этом отечественные евробонды 10 мая продолжили колебаться в рамках бокового диапазона. Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%. Следующее заседание Федрезерва состоится 15-16 июня.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении после подъема на 5% в марте. Таким образом, инфляция достигла минимума с апреля 2021 года. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,5% в годовом выражении после роста на 5,6% в марте и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после аналогичного роста месяцем ранее.

Топ-менеджеры Уолл-стрит, консультировавшие министерство финансов США по вопросу заимствований на долговом рынке в последние 25 лет, выразили "глубокую обеспокоенность" отсутствием решения проблемы потолка госдолга США. В письме к министру финансов США Джанет Йеллен, опубликованном на сайте ведомства, 17 бывших и нынешних лидеров консультативного совета по заимствованиям (TBAC) заявили, что финансовые рынки все больше опасаются возможности дефолта Соединенных Штатов по долгу, и это уже привело к увеличению долговой нагрузки на каждого американского налогоплательщика.

Они отметили важность как можно более быстрого повышения лимита госдолга, подчеркнув при этом необходимость выработки постоянного решения, которое позволило бы устранить проблему. "Пришло время выработать альтернативный метод обеспечения бюджетной ответственности - либо за счет увеличения потолка в соответствии с одобренными ассигнованиями, либо за счет полной отмены лимита", - говорится в письме.

"Рейтинговые агентства уже начали публиковать анализ, допускающий понижение рейтингов США и соответствующее увеличение кредитного риска для государственных и корпоративных заемщиков", - говорится в письме. "Тупик в обсуждении вопроса потолка госдолга рискует подорвать основы американского рынка гособлигаций, а также доверие к правительству США. Отсрочка платежей процентов или основной части долга Минфином станет событием сейсмического масштаба не только для финансовых рынков, но и для реальной экономики", - отмечается в письме.

Ранее Йеллен предупредила, что ее ведомство может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если Конгресс не повысит лимит госдолга.

Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на продолжившийся рост цен US Treasuries. Глобальные инвесторы отыгрывали как опубликованные ранее данные о замедлении потребительской инфляции в апреле, так и новую порцию макроэкономической статистики по США.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда. Темпы повышения замедлились по итогам десятого месяца подряд и стали минимальными с января 2021 года. По сравнению с мартом индекс PPI увеличился на 0,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 2,4% и второго - на 0,3%.

В последний день недели ситуация на мировых долговых рынках ухудшилась под давлением ряда сообщений относительно потолка госдолга США. При этом в секторе отечественных евробондов ситуация сохранялась относительно спокойной, колебания котировок не выходили за рамки бокового диапазона. Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Кевин Маккарти отложили намеченные на 12 мая переговоры по вопросу госдолга.

В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен повторила в пятницу, что дефолт Соединенных Штатов по долгу станет "экономической и финансовой катастрофой". По ее словам, единственным хорошим решением этой проблемы является повышение потолка госдолга Конгрессом. "Если Конгресс не сможет сделать этого, можно ожидать негативных последствий для кредитного рейтинга США", - отметила она.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю всего на 0,06% - до 62,49% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 10,01% годовых); бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,1%, до 64,97% от номинала (их доходность не изменилась за пять дней и составила 9,38% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости 0,01%, подорожав до 43,32% от номинала (его доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 12,84% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 0,42% - до 43,85% от номинала (их доходность выросла на 11 базисных пунктов и составила 37,01% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году увеличились за пять дней на 0,11% и составили 43,3% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 28,3% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 0,4%, до 42,36% от номинала (их доходность не изменилась и составила 21,88% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 0,7%, до 89,47% от номинала (его доходность снизилась на 26 базисных пунктов - до 35,33% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за неделю, составив 65,82% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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