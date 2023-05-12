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12 мая 2023 года 18:55
"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне $123 за штуку, что предполагает потенциал роста 18,2% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "После разочаровавших рынок прогнозов Qualcomm на апрель - июнь акции начали новый виток снижения, однако у инвесторов появляются поводы для оптимизма. В частности, восстановление спроса в КНР и смягчающаяся риторика ФРС дарят надежду на постепенное восстановление рынка смартфонов во II полугодии, что даст компании возможность продолжить эксплуатацию тренда на глобальное расширение покрытия 5G", - пишет аналитик Александр Ковалев. Qualcomm - американский фаблесс-производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи. Продукты Qualcomm используются в смартфонах, ПК, аудио- и видеоустройствах, автомобилях, носимых гаджетах, широком перечне промышленных систем и сетевого оборудования. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-QUALCOMM-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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