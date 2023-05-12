"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Cosco Shipping

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций китайского оператора контейнерных перевозок Cosco Shipping Holdings Co. с прогнозной стоимостью на уровне 11,87 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре.

"Компания отчиталась за 1К23: выручка сократилась на 55,1% г/г и 36,5% к/к, чистая прибыль к распределению упала на 74,2% г/г или 42,4% к/к в соответствии с ожиданиями, - отмечают аналитики. - Объем грузоперевозок и тарифы в 1К23 снизились. Средний индекс контейнерных грузоперевозок Китая (CCFI) за квартал упал на 68,5% г/г и 32,7% к/к. В 1К23 объем экспорта из КНР (в юанях) снизился на 10,6% к/к по причине вялого спроса в Европе и США. В результате объем грузоперевозок компании в 1К23 упал на 11,5% г/г и 7,2% к/к, до 5,45 млн контейнеров двадцатифутового эквивалента. Общие грузовые тарифы в отрасли контейнерных перевозок будут под давлением в 2023 году".

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