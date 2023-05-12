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12 мая 2023 года 18:16
Рынок акций РФ, скорее всего, продолжит расти на следующей неделе - Freedom Finance Global
Рынок акций РФ, скорее всего, продолжит расти на следующей неделе, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Эксперт напоминает, что в ходе коррекции, начавшейся в первый торговый день в мае, индекс Мосбиржи опускался ниже психологической отметки 2500 пунктов, до минимального уровня за месяц. За несколько дней рынок потерял около 5% своей капитализации. Поводами стали желание игроков зафиксировать прибыль после двух с половиной месяцев непрерывного роста, новостной фон и закрытие реестров на дивиденд. "Однако также быстро рынок начал восстанавливаться, игроки активно откупают падение. Дивидендный гэп в акциях Сбербанка, составлявший около 10%, едва не закрылся за два дня, что стало бы рекордно коротким сроком для гэпа такого размера, - отмечает Ващенко. - Главной новостью стало укрепление рубля. В Банке России это связывают с увеличением продаж экспортной выручки, причем высказано предположение, что эта тенденция сохранится". На предстоящей неделе могут быть опубликованы результаты за I квартал VK, "МТС", Сбербанка. Эксперт инвесткомпании ожидает, что фондовый рынок продолжит начавшийся подъем, и индекс Мосбиржи достигнет уровня 2650 пунктов. Дальнейшая динамика будет зависеть от новостного фона. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.12 мая 2023 года 16:46
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