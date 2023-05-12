Рынок акций РФ, скорее всего, продолжит расти на следующей неделе - Freedom Finance Global

Рынок акций РФ, скорее всего, продолжит расти на следующей неделе, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Эксперт напоминает, что в ходе коррекции, начавшейся в первый торговый день в мае, индекс Мосбиржи опускался ниже психологической отметки 2500 пунктов, до минимального уровня за месяц. За несколько дней рынок потерял около 5% своей капитализации. Поводами стали желание игроков зафиксировать прибыль после двух с половиной месяцев непрерывного роста, новостной фон и закрытие реестров на дивиденд.

"Однако также быстро рынок начал восстанавливаться, игроки активно откупают падение. Дивидендный гэп в акциях Сбербанка, составлявший около 10%, едва не закрылся за два дня, что стало бы рекордно коротким сроком для гэпа такого размера, - отмечает Ващенко. - Главной новостью стало укрепление рубля. В Банке России это связывают с увеличением продаж экспортной выручки, причем высказано предположение, что эта тенденция сохранится".

На предстоящей неделе могут быть опубликованы результаты за I квартал VK, "МТС", Сбербанка. Эксперт инвесткомпании ожидает, что фондовый рынок продолжит начавшийся подъем, и индекс Мосбиржи достигнет уровня 2650 пунктов. Дальнейшая динамика будет зависеть от новостного фона.

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