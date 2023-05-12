Котировки нефти могут вырасти до $85,5/барр. на следующей неделе - "Велес Капитал"

Котировки нефти могут вырасти до $85,5 за баррель Brent после преодоления отметки $79/барр. на следующей неделе, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Нефтяные фьючерсы по-прежнему не подают сигналов в пользу развития восходящего движения, - отмечает эксперт. - В частности, при положении ниже сопротивления $79/барр. рискуют направиться в сторону годового минимума $70,17/барр. Основным негативным фактором для нефти остается мировая экономическая неопределенность. В то же время поддержать котировки может пул сильных ключевых макроэкономических данных о состоянии экономики Китая за апрель (инвестиции в основные средства, промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы): при прорыве выше $79/барр. может подскочить в район $85,5/барр. Международное энергетическое агентство на следующей неделе также представит ежемесячный отчет с прогнозами мирового спроса и предложения".

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