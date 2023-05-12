"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Baidu с целью $160

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целевой ценой $160 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 31%, стоп-приказ: $113, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Baidu опубликует квартальный отчет во вторник, 16 мая. Аналитики ожидают роста выручки до $29,92 млрд и прибыли на акцию $12,2. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 3,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $113 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,3", - указывают эксперты "Финама".

Baidu - китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является одноименная поисковая система.

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