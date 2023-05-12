Рубль днем продолжает начатую накануне коррекцию вниз на фиксации прибыли после сильного роста в предыдущие две недели

Москва. 12 мая. Доллар США, евро и юань укрепляются на Московской бирже в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фиксации прибыли после обновления накануне очередных максимумов более чем за месяц в результате сильного укрепления, наблюдавшегося с конца апреля.

Курс доллара США составил 77,73 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 82,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,7 руб./EUR1, подорожав на 60,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 72,6 копейки - до 80,86 рубля. Курс китайского юаня вырос на 10,7 копейки - до 11,15 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет днем в пятницу в основных валютных парах, участники рынка закрывают позиции после сильного роста рубля, наблюдавшегося с конца апреля. Основную поддержку рублю оказывали подготовка компаний-экспортеров к дивидендным и налоговым выплатам, а также позитивные ожидания относительно роста нефтегазовых доходов и улучшения показателей бюджета РФ.

Крупнейшие экспортеры в апреле сократили объем чистых продаж иностранной валюты на 42% - до $7 млрд по сравнению с $11,6 млрд в марте, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ в четверг после закрытия торгов на Московской бирже.

Доля продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами в марте составила 66%, что было обусловлено необходимостью конвертации валюты для налоговых выплат (в феврале - 50%), отмечает Банк России. Снижение продаж валютной выручки в апреле также может быть частично обусловлено увеличением доли расчетов в рублях: рублевая выручка напрямую используется для покрытия части рублевых расходов, что уменьшает объем потенциальных продаж валюты на рынке для их финансирования.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров, отмечает ЦБ. Объем реализованной этими участниками рынка валюты в апреле существенно снизился и составил 390 млрд рублей (в марте - 563 млрд рублей), достигнув минимального значения с сентября 2022 года, подчеркивает регулятор.

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО (покупают валюту для импортеров и иных клиентов в целях осуществления ими международных переводов). Эта категория участников в апреле купила валюту на 449 млрд рублей против покупок на 549 млрд рублей в марте.

Физлица в апреле перешли к продаже валюты на фоне ослабления рубля. Так, граждане за месяц продали валюту на 7,5 млрд рублей (в марте купили на 121,8 млрд рублей). При этом физлица в апреле продолжили покупать юани - всего приобрели их на 54,2 млрд рублей (покупки в марте составляли 41,9 млрд рублей). Кроме того, граждане продали "токсичную" валюту на 61,7 млрд рублей (в марте купили ее на 79,9 млрд рублей).

Доля "токсичных" валют на рынке за счет снижения объема операций с евро (с 23,5% до 17,8%) сократилась до 62,3%, отмечает ЦБ.

"С конца апреля рубль предпринял настойчивую попытку укрепиться. Пара "доллар-рубль" после майских праздников опустилась в интервал 75-77 руб./$1, "евро-рубль" - в диапазон 83-85 руб./EUR1. Позитивная динамика реализовалась во многом благодаря внутренним факторам: навесу предложения валюты в преддверии дивидендных выплат и налогового периода, купированию влияния концентрированных покупок валюты в целях репатриации иностранного капитала, продлению Минфином операций по продаже юаня (в эквиваленте 2 млрд руб. в день) в мае вопреки ожиданиям рынка. На горизонте мая-июня влияние дивидендного и налогового факторов может позитивно сказаться на курсе, что позволит паре "доллар-рубль" закрепиться в интервале 73-75 руб. к концу 2-го квартала 2023 года. Далее на первый план вернется баланс внешней торговли и внешние риски", - отмечают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"Российская валюта продолжает снижаться по отношению к доллару США. Котировки вернулись выше уровня 77 руб./$1. Ослабление рубля вызвано, с одной стороны, фиксацией прибыли спекулянтами, заработавшими на его укреплении, с другой стороны, снижающейся нефтью. В ближайшее время рубль, вероятно, будет пытаться нащупать новые комфортные уровни для стабилизации. По мере возвращения активности торгов на валютном рынке волатильность котировок будет снижаться", - говорит руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Нефтяные котировки перешли к росту днем в пятницу, несмотря на новость о намерении Ирака с субботы возобновить экспорт сырья из Курдистана.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составляет $75,25 за баррель, что на 0,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,55%, до $71,26 за баррель.

Возобновление поставок из Курдистана может вернуть на мировые рынки 475 тыс. баррелей нефти в сутки, пишет Iraq Oil Report. По данным издания, иракская федеральная компания SOMO направила официальный запрос турецкой стороне на возобновление экспорта по трубопроводу Киркук-Джейхан.

Анкара приостановила прокачку нефти с севера Ирака 25 марта после того, как Международный арбитражный суд в Париже постановил, что она нарушила двустороннее соглашение, содействуя независимым трубопроводным поставкам регионального правительства Курдистана без разрешения Багдада.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 3 базисных пункта - до 7,25% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,55% и 7,89% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также остались на уровне четверга - 8,34% и 8,52% годовых соответственно.