Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций "Полюса", сообщается в комментарии аналитиков банка.

"Полюс" рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 436,79 рубля на акцию или около $5,7на акцию и установил 16 июня 2023 года датой, определяющей право получения дивидендов, - пишут эксперты банка. - Общая сумма дивидендов за 2022 год подлежит утверждению на следующем общем собрании акционеров 6 июня и представляет собой 30% от EBITDA компании за 2022 год, что находится в соответствии с дивидендной политикой. Мы оцениваем новость нейтрально или позитивно: рекомендация дивидендов отражает уверенность Совета директоров в прочном финансовом положении компании, в то время как ожидаемая доходность в 4% дополняет привлекательный TSR (совокупный акционерный доход) по акциям. Акции компании на Московской бирже выросли на 34% с начала года. Золото уверенно торгуется выше $2000/унц., что представляет собой дополнительный потенциал роста".

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