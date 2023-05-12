Акции Сбербанка - по-прежнему лучший выбор в финансовом секторе РФ - "Финам"

Акции Сбербанка по-прежнему являются лучшим выбором в финансовом секторе РФ, говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам".

"Сбер представил результаты деятельности по РСБУ за январь-апрель 2023 года. Чистая прибыль банка в прошлом месяце составила до 120,7 млрд руб., а по итогам 4 месяцев достигла 470,9 млрд руб., при высоком значении рентабельности капитала (ROE) на уровне 24%. Опубликованные финпоказатели Сбера оказались ожидаемо сильными. Банк продолжает демонстрировать уверенный рост доходов по основным направлениям деятельности при в целом неплохом контроле над операционными расходами, качество активов остается стабильно высоким. Капитальная позиция также не вызывает опасений", - пишет аналитик Игорь Додонов.

По его оценке, на таком фоне ранее данные обещания руководства по итогам 2023 года показать прибыль, сопоставимую с результатом докризисного 2021 года, выглядят вполне реализуемыми. Также эксперт ожидает, что банк сохранит возможность выплачивать высокие дивиденды в будущем. В связи с этим дивидендный гэп, образовавшийся в акциях Сбербанка на этой неделе после прохождения отсечки на получение рекордных дивидендов за 2022 год, скорее всего, будет закрыт достаточно быстро.

"Мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на перспективы бизнеса Сбера и по-прежнему считаем его акции лучшим выбором в финансовом секторе РФ. Целевая цена по бумагам банка на конец 2023 года составляет 265,6 руб. для ао и 252,3 руб. для ап, рейтинг обоих типов акций - "покупать", - заключает Додонов.

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