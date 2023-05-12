ЦБР может повысить ключевую ставку на фоне более сильного внутреннего спроса - Райффайзенбанк

Банк России может повысить ключевую ставку на фоне более сильного внутреннего спроса, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

ЦБ РФ в четверг опубликовал квартальный доклад о денежно-кредитной политике. Аналитики отмечают, что на апрельском заседании ЦБ представил более оптимистичную версию среднесрочного прогноза и несколько скорректировал тональность риторики в области монетарной политики в более "ястребиную" сторону.

"Основным драйвером, который может способствовать более раннему восстановлению экономики, выступает усиление внутреннего спроса, которое может способствовать адаптации даже в условиях внешнеторговых ограничений, - считают Мурашов и Чепков. - В нашем обновленном прогнозе мы отразили эти ожидания - мы полагаем, что уже в этом году ВВП сможет перейти к небольшому росту (на 0,5% г/г). При этом, соответствующая активизация спроса домохозяйств может выступать дополнительным проинфляционным фактором, что также отмечает ЦБ. С учетом этого, на наш взгляд, для выполнения цели регулятора по стабилизации инфляции в 2024 году. ЦБ может прибегнуть к временному ужесточению монетарной политики".

Эксперты банка оценивают потенциал повышения ключевой ставки этом году в базовом сценарии в 50 б.п. (до 8%). При этом, при восстановлении баланса инфляционных рисков ЦБ, по их мнению, должен будет привести монетарную политику в нейтральную область (ключевая ставка на уровне 6-6,5% в конце 2024 года). Аналитики также уточнили прогнозную траекторию инфляции с учетом более низких значений в первые 4 месяца - к концу 2023 года она может ускориться до 5,6% г/г

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