Инвесторам стоит обратить внимание на акции HeadHunter - БКС Экспресс

Инвесторам стоит обратить внимание на акции HeadHunter, бумаги интересны для покупок, считает эксперт БКС Экспресс Валерий Емельянов.

"На российском рынке мало качественных бездивидендных компаний, но они есть: HeadHunter (hh.ru) - на редкость устойчивый бизнес с не очень популярными акциями", - указывает аналитик в обзоре.

Емельянов считает, что в настоящее время есть пять причин для покупки бумаг эмитента:

- Отсутствие конкурентов. "У компании нет сильных конкурентов. HeadHunter поглотил их всех, став одной из крупнейших баз резюме в мире. После блокировки LinkedIn шансы на появление альтернативы hh.ru близки к нулю. Cовременный рекрутинг работает на базе машинного обучения. В России подходящие для этого массивы данных (десятки миллионов анкет) имеют только hh.ru и соцсети, но VK внедрить рекрутинг в свои сервисы так и не удалось", - пишет эксперт.

- Фокус на внутреннем рынке. "В условиях нестабильного курса валют, от которого зависит динамика почти 70% всех акций, для инвестора особенно интересны бумаги, не связанные с экспортом или импортом. Их также можно рассматривать как защиту от инфляции с отложенным эффектом: дефицит кадров на рынке труда и рост цен приводит к номинальному повышению зарплат и, как следствие, к росту премий рекрутеров за подбор сотрудников", - указывает аналитик в материале.

- Стабильный рост бизнеса. "Многие базовые показатели бизнеса: выручка, доналоговая прибыль, чистые активы, объем ликвидных средств - не снижались в 2022 году, несмотря на суровые события в стране и мире. Прибыль на акцию (EPS) также в плюсе. За последние три года HeadHunter чаще всего отчитывался лучше ожиданий аналитиков. А если и не попадал в прогнозы, то расхождение было незначительным", - пишет эксперт.

- Программа buyback. "Компания намекала на желание релоцироваться в Россию с Кипра, и хотя слово "редомициляция" ни разу не прозвучало, по факту идет подготовка к переезду: новый крупный собственник будет представлять интересы нерезидентов. Эмитент планирует выкупить свои расписки, торговавшиеся в США. Очевидно, что это еще один шаг в сторону консолидации акций внутри России. Еще за месяц до первых новостей о программе buyback неизвестные покупатели разогнали акции почти на 30%", - говорится в комментарии Емельянова.

- Интересная динамика акций. "HeadHunter - типичная акция роста. Она обладает более высокой волатильностью, чем рынок в целом, поэтому фактически дает возможность инвестировать в экономику РФ с "цифровым плечом". Это негативно, когда весь рынок сжимается, но дает большой потенциал роста, если тренд восходящий. От годового дна бумаги уже выросли на 100%, в том числе с января прибавляли в моменте до 45%", - указывает аналитик.

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