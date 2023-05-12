.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Аэрофлота с прогнозной ценой 54 руб
.
ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 1,2%
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 1,2%, после снижения на 1,7% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 1,4%. Рост промпроизводства зафиксирован впервые с марта прошлого года
 
ЦБ: в 1-м квартале спад ВВП РФ составил 2,3%, во 2-м квартале будет рост на 4,2%
В 1-м квартале т.г. снижение ВВП РФ составило, по расчетам ЦБ, 2,3% в годовом выражении, соответствующая оценка содержится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. Во 2-м квартале 2023 года ЦБ ожидает рост на 4,2% в годовом...
 
Сумма предоставленных россиянам налоговых вычетов составила 2,7 трлн руб.
В прошлом году россияне, которые платят НДФЛ по ставке 13%, получили налоговые вычеты на сумму 2,7 трлн руб. Самыми популярными традиционно стали имущественные налоговые вычеты, связанные с покупкой жилья. В прошлом году этим видом льготы...
 
Граждан обяжут готовить проектные документы на частное жилье
В России хотят ввести проектную документацию для частного жилья, которое люди в том числе строят самостоятельно. Такую инициативу в Минстрой направил Российский строительный союз (РСС). Также предполагается, что нужно будет проводить...
 
12 мая 2023 года 13:36

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Аэрофлота с прогнозной ценой 54 руб

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью 54 рубля за штуку в перспективе года, что предполагает потенциал роста 41,8% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции "Аэрофлота" обладают потенциалом для роста на фоне увеличения пассажиропотока на внутренних и международных линиях за счет повышения интенсивности полетов. Компания планомерно разрешает проблемы с эксплуатацией зарубежных самолетов, выкупает их у иностранных лизингодателей, а также налаживает сотрудничество с дружественными странами по ремонту и техобслуживанию самолетов. Вместе с этим эмитент уже в 2023 году ожидает поставку первых двух самолетов SSJ New и намерен довести долю отечественных воздушных судов до 70% за счет ввода в эксплуатацию 339 новых российских самолетов к 2030 году", - указывает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 мая 2023 года 14:19
SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации. В подборку вошли "Самолет", "Мечел" (прив.), "Черкизово", "ТМК", Inarctica, "Сегежа Групп", "Белуга Групп", "Совкомфлот" и "Эталон", отмечается в комментарии инвестбанка. "Индекс компаний...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 13:57
Инвесторам стоит обратить внимание на акции HeadHunter - БКС Экспресс
Инвесторам стоит обратить внимание на акции HeadHunter, бумаги интересны для покупок, считает эксперт БКС Экспресс Валерий Емельянов. "На российском рынке мало качественных бездивидендных компаний, но они есть: HeadHunter (hh.ru) - на редкость устойчивый бизнес с не очень популярными акциями", -...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 13:11
ПСБ повысил прогнозную цену акций Сбербанка до 307 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка до 307 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "471 млрд рублей заработал Сбербанк за четыре месяца 2023...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 12:44
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 250 руб
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 250 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. "Банк продолжает постепенно наращивать чистую прибыль, зарабатывая не менее 100 млрд руб. в месяц. За первые четыре месяца 2023 года прибыль...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 12:22
Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $105
Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $105 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $60, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Роман Лукьянчиков указывает на следующие ключевые...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 11:54
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alphabet
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $129 за штуку на горизонте года по итогам конференции Google I/O, сообщается в обзоре аналитиков. "Ключевой темой стала технология искусственного интеллекта (ИИ) и ее...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 11:35
Рынок акций РФ утром просел в рамках коррекции вслед за миром, лидирует в откате "Полюс"
Москва. 12 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз на фоне ухудшения настроений на внешних площадках и ожиданий новых антироссийских санкций Запада; индекс МосБиржи опустился ниже 2570 пунктов во главе с бумагами ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL).    читать дальше
.
12 мая 2023 года 11:28
Возможна стабилизация рубля на уровне 75 руб./$1 в ближайшие недели - Инвестбанк Синара
Возможна стабилизация курса рубля на уровне 75 руб./$1 в ближайшие недели, во втором полугодии будут преобладать фундаментальные факторы для укрепления рубля, говорится в обзоре главного экономиста "Инвестиционного банка Синара" Сергея Коныгина. "Как подчеркивает ЦБ РФ, снижение продаж валютной...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 11:10
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции JD.com с прогнозной ценой $60
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции JD.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $60 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. "JD.com представила сильные результаты за 1К23, превзойдя ожидания рынка. Компания добилась улучшения маржинальности на фоне...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 10:49
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 2520-2560п - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в пятницу в диапазоне 2520-2560 пунктов, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи будет тяготеть к уходу ниже 2550 пунктов при сегментном спросе на ликвидные бумаги, целевым ориентиром на пятницу считаем зону 2520-2560...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 10:37
Вероятно сохранение боковых торгов на рынке ОФЗ в пятницу - SberCIB
роятно сохранение бокового движения на рынке рублевых гособлигаций на торгах в пятницу в отсутствие значимых факторов, данные по инфляции за прошедшую неделю и апрель выйдут уже после закрытия сессии, сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research. Курс рубля по отношению к доллару...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 10:11
Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут потребительские настроения в США и инфляция в России: - Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за май; - Индексы цен на импорт и...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 09:49
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг JD.com
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций JD.com Inc. на Гонконгской бирже с прогнозной стоимостью на уровне 203,3 гонконгских доллара (HKD) за штуку на март 2024 года и ADS эмитента с листингом в США с прогнозной стоимостью $51,8 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 09:40
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 12 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
12 мая 2023 года 09:36
Рубль, возможно, временно уйдет ниже 75 руб./$1 - "Алор Брокер"
Курс рубля по отношению к доллару США, возможно, уйдет ниже 75 руб./$1 на какое-то время ввиду приближения налогового периода, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова. "Резко возросла волатильность рубля. В четверг пара...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.