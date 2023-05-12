"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Аэрофлота с прогнозной ценой 54 руб

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью 54 рубля за штуку в перспективе года, что предполагает потенциал роста 41,8% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции "Аэрофлота" обладают потенциалом для роста на фоне увеличения пассажиропотока на внутренних и международных линиях за счет повышения интенсивности полетов. Компания планомерно разрешает проблемы с эксплуатацией зарубежных самолетов, выкупает их у иностранных лизингодателей, а также налаживает сотрудничество с дружественными странами по ремонту и техобслуживанию самолетов. Вместе с этим эмитент уже в 2023 году ожидает поставку первых двух самолетов SSJ New и намерен довести долю отечественных воздушных судов до 70% за счет ввода в эксплуатацию 339 новых российских самолетов к 2030 году", - указывает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.