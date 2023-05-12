Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $105

Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $105 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $60, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Роман Лукьянчиков указывает на следующие ключевые аргументы в поддержку идеи:

- смягчение госрегулирования в отношении компании;

- ситуация в секторе лучше ожиданий, как следует из отчета JD.com Inc.;

- благоприятная техническая картина.

Alibaba - китайская технологическая компания, специализирующаяся на электронной коммерции, ритейле, облачных технологиях и платежах. Эмитент владеет крупнейшими в мире маркетплейсами B2B (Alibaba.com), C2C (Taobao) и B2C (Tmall) и через дочернюю компанию Ant Group управляет платежной системой Alipay с охватом в более чем один миллиард пользователей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.