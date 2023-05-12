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12 мая 2023 года 11:35

Рынок акций РФ утром просел в рамках коррекции вслед за миром, лидирует в откате "Полюс"

Москва. 12 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз на фоне ухудшения настроений на внешних площадках и ожиданий новых антироссийских санкций Запада; индекс МосБиржи опустился ниже 2570 пунктов во главе с бумагами ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2567,37 пункта (-1,1%, минимум сессии - 2552,34 пункта), индекс РТС - 1047,52 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,5%.

Доллар стоит 77,19 рубля (+0,29 рубля).

Подешевели акции "Полюса" (-2,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,3%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,8%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -2,1% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), Сбербанка (-1,1% и -1,4% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Акции ПАО "Полюс" продолжают сползать вниз после того, как накануне совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 436,79 рубля на акцию (дивдоходность 4% годовых). Отсечка реестра акционеров под выплаты - 16 июня.

Согласно вышедшему утром в пятницу отчету Сбербанка, он в апреле получил 120,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, а за 4 месяца года прибыль достигла 470,9 млрд руб. Финансовый результат за аналогичные периоды 2022 года банк не раскрыл.

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в последний день короткой торговой недели важным фактором будет геополитика, поэтому волатильность значительно увеличится. При спокойном внешнем фоне рост на российском рынке может возобновиться, среднесрочная цель по индексу МосБиржи находится возле 2700 пунктов. В США попытки роста пока не увенчались успехом, неопределенность может сохраниться, так как на первый план в ближайшее время выходят дискуссии по "потолку" госдолга.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу выглядит нейтрально негативным. В Китае рынок негативно реагирует на слабость потребительского рынка и кредитования. Нефть дешевеет под грузом финансовых проблем банковского сектора США и ожиданий рецессии. Российский рынок акций может начать торги нейтрально, а рубль вновь демонстрирует желание укрепляться на утренних торгах.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, падение нефти, обострение геополитики и обсуждение нового пакета антироссийских санкций может подогреть фиксацию прибыли игроками.

Акции нефтяных компаний накануне слабо отреагировали на снижение нефти. Закрадывается предположение, что свои инвестиционные портфели начали пополнять очень крупные инвесторы, покупая самые ликвидные из перспективных бумаг. В случае дальнейшего роста интересны "нефтянка" и особенно Сбер (MOEX: SBER), который вполне может закрыть дивидендный "гэп" и продолжить восхождение на следующей неделе, полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы обеспокоены недостаточно активным восстановлением экономики КНР после снятия ковидных ограничений, о чем говорят поступающие в последнее время экономические данные. Основные риски на мировых рынках в условиях мировой экономической неопределенности остаются понижательными. ОПЕК в своем ежемесячном отчете накануне снова повысила прогноз по росту спроса на нефть в Китае в текущем году, но подчеркнула, что позитивный эффект на цены может быть нивелирован глобальными экономическими рисками.

Минобороны РФ опровергло слухи о начале контрнаступления Украины, но некоторое напряжение на рынке сохраняется. В целом рынок РФ все еще способен на краткосрочный рост и в пятницу может ощущать поддержку со стороны Сбербанка, который отчитался о чистой прибыли по РСБУ в размере 120,7 млрд руб. за апрель и 470,9 млрд руб. за первые 4 месяца текущего года. Сбербанк накануне почти закрыл дивидендный "гэп" и ждет намеков на новые выплаты после публикации финансовых результатов по МСФО за I квартал на следующей неделе, отмечает Кожухова.

В США накануне снизились индексы акций Dow Jones (-0,7%) и S&P 500 (-0,2%), но подрос Nasdaq (+0,3%). Инвесторы продолжали оценивать влияние опубликованных днем ранее данных об инфляции в США на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Кроме того, их внимание сосредоточено на ситуации с потолком госдолга и с кризисом в банковском секторе страны.

По данным Минтруда США, цены производителей (индекс PPI) в апреле выросли на 2,3% относительно того же месяца прошлого года. Темпы повышения замедлились по итогам десятого месяца подряд и оказались минимальными с января 2021 года. По сравнению с мартом индекс PPI увеличился на 0,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 2,4%, второго - на 0,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. - до 264 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с конца октября 2021 года, отмечает Trading Economics. Эксперты в среднем ожидали менее значительного повышения - до 245 тыс.

В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика индексов акций на опасениях по поводу проблем в американском банковском секторе и ослабления внутреннего спроса в Китае (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,3%).

ВВП Великобритании в I квартале 2023 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Это совпало с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают снижаться после обновления недельных минимумов накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $74,33 за баррель (-0,9% и -1,9% накануне), июньская цена WTI - $70,31 за баррель (-0,8% и -2,3% в четверг).

Обе марки закрылись накануне на минимальных отметках с 4 мая, по данным Dow Jones Market Data, и завершили торги в минусе вторую сессию подряд.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-4,6%), акции "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-2,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,3%).

Совет директоров ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-2,2%) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в материалах компании. По итогам 2021 года общество также не начисляло дивиденды.

Подорожали бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+10,9%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+5,6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+4,3% и +6,5% "префы"), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,1%), бумаги "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,4%).

Совет директоров "Башнефти" 15 мая рассмотрит вопрос о рекомендациях годовому собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли, определению размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2022 года, сообщила компания. Помимо этого, планируется решить вопрос о созыве годового собрания акционеров.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,71 млрд рублей (из них 5,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,43 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,02 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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