"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $129 за штуку на горизонте года по итогам конференции Google I/O, сообщается в обзоре аналитиков.

"Ключевой темой стала технология искусственного интеллекта (ИИ) и ее внедрение в продукты компании. Главная новость - внедрение в поиск языковых моделей. Новый сервис Converse будет генерировать ответы на вопросы с помощью нейросети. Также была анонсирована новая языковая модель PaLM 2, на которой уже работает чат-бот Bard. Компания также представила сервис Help Me Write для почты Gmail, который по запросу создает варианты стандартных писем. Похожий, но расширенный по функционалу сервис Duet AI будет добавлен в других службах Google Workplace (Docs, Sheets, Slides и другие). Еще среди новинок - сервис Imersive View для Google Maps (помогает создавать детальные 3D карты для построения подробных маршрутов) и Magic Editor (редактор изображений для Google Photo). Подтверждаем статус эмитента в качестве нашего фаворита", - указывают эксперты.

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