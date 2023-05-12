.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alphabet
.
12 мая 2023 года 11:54
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alphabet
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $129 за штуку на горизонте года по итогам конференции Google I/O, сообщается в обзоре аналитиков. "Ключевой темой стала технология искусственного интеллекта (ИИ) и ее внедрение в продукты компании. Главная новость - внедрение в поиск языковых моделей. Новый сервис Converse будет генерировать ответы на вопросы с помощью нейросети. Также была анонсирована новая языковая модель PaLM 2, на которой уже работает чат-бот Bard. Компания также представила сервис Help Me Write для почты Gmail, который по запросу создает варианты стандартных писем. Похожий, но расширенный по функционалу сервис Duet AI будет добавлен в других службах Google Workplace (Docs, Sheets, Slides и другие). Еще среди новинок - сервис Imersive View для Google Maps (помогает создавать детальные 3D карты для построения подробных маршрутов) и Magic Editor (редактор изображений для Google Photo). Подтверждаем статус эмитента в качестве нашего фаворита", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-ALPHABET-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
12 мая 2023 года 14:19
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации. В подборку вошли "Самолет", "Мечел" (прив.), "Черкизово", "ТМК", Inarctica, "Сегежа Групп", "Белуга Групп", "Совкомфлот" и "Эталон", отмечается в комментарии инвестбанка. "Индекс компаний... читать дальше
.12 мая 2023 года 13:57
Инвесторам стоит обратить внимание на акции HeadHunter, бумаги интересны для покупок, считает эксперт БКС Экспресс Валерий Емельянов. "На российском рынке мало качественных бездивидендных компаний, но они есть: HeadHunter (hh.ru) - на редкость устойчивый бизнес с не очень популярными акциями", -... читать дальше
.12 мая 2023 года 13:36
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью 54 рубля за штуку в перспективе года, что предполагает потенциал роста 41,8% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции... читать дальше
.12 мая 2023 года 13:11
Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка до 307 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "471 млрд рублей заработал Сбербанк за четыре месяца 2023... читать дальше
.12 мая 2023 года 12:44
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 250 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. "Банк продолжает постепенно наращивать чистую прибыль, зарабатывая не менее 100 млрд руб. в месяц. За первые четыре месяца 2023 года прибыль... читать дальше
.12 мая 2023 года 12:22
Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $105 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $60, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Роман Лукьянчиков указывает на следующие ключевые... читать дальше
.12 мая 2023 года 11:35
Москва. 12 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз на фоне ухудшения настроений на внешних площадках и ожиданий новых антироссийских санкций Запада; индекс МосБиржи опустился ниже 2570 пунктов во главе с бумагами ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL). читать дальше
.12 мая 2023 года 11:28
Возможна стабилизация курса рубля на уровне 75 руб./$1 в ближайшие недели, во втором полугодии будут преобладать фундаментальные факторы для укрепления рубля, говорится в обзоре главного экономиста "Инвестиционного банка Синара" Сергея Коныгина. "Как подчеркивает ЦБ РФ, снижение продаж валютной... читать дальше
.12 мая 2023 года 11:10
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции JD.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $60 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. "JD.com представила сильные результаты за 1К23, превзойдя ожидания рынка. Компания добилась улучшения маржинальности на фоне... читать дальше
.12 мая 2023 года 10:49
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в пятницу в диапазоне 2520-2560 пунктов, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи будет тяготеть к уходу ниже 2550 пунктов при сегментном спросе на ликвидные бумаги, целевым ориентиром на пятницу считаем зону 2520-2560... читать дальше
.12 мая 2023 года 10:37
роятно сохранение бокового движения на рынке рублевых гособлигаций на торгах в пятницу в отсутствие значимых факторов, данные по инфляции за прошедшую неделю и апрель выйдут уже после закрытия сессии, сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research. Курс рубля по отношению к доллару... читать дальше
.12 мая 2023 года 10:11
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут потребительские настроения в США и инфляция в России: - Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за май; - Индексы цен на импорт и... читать дальше
.12 мая 2023 года 09:49
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций JD.com Inc. на Гонконгской бирже с прогнозной стоимостью на уровне 203,3 гонконгских доллара (HKD) за штуку на март 2024 года и ADS эмитента с листингом в США с прогнозной стоимостью $51,8 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной... читать дальше
.12 мая 2023 года 09:40
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 12 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.12 мая 2023 года 09:36
Курс рубля по отношению к доллару США, возможно, уйдет ниже 75 руб./$1 на какое-то время ввиду приближения налогового периода, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова. "Резко возросла волатильность рубля. В четверг пара... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.