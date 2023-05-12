Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 2520-2560п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в пятницу в диапазоне 2520-2560 пунктов, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи будет тяготеть к уходу ниже 2550 пунктов при сегментном спросе на ликвидные бумаги, целевым ориентиром на пятницу считаем зону 2520-2560 пунктов. Откат в последний день недели выглядит технически вполне естественным, не способствует покупкам и снижение нефтяных котировок. Наиболее уязвимо локально смотрятся финсектор и металлурги", - пишут эксперты в комментарии.

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