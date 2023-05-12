Вероятно сохранение боковых торгов на рынке ОФЗ в пятницу - SberCIB

Вероятно сохранение бокового движения на рынке рублевых гособлигаций на торгах в пятницу в отсутствие значимых факторов, данные по инфляции за прошедшую неделю и апрель выйдут уже после закрытия сессии, сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

Курс рубля по отношению к доллару США может восстановиться до 76 руб./$1 на тогах в пятницу, полагают эксперты инвестбанка.

Нефтяные котировки, по мнению аналитиков, могут плавно снизиться до $74 за баррель марки Brent на торгах в пятницу.

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