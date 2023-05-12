Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут потребительские настроения в США и инфляция в России:

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за май;

- Индексы цен на импорт и экспорт в США за апрель;

- Индекс потребительских цен в России за апрель.

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