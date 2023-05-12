.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 1,2%
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 1,2%, после снижения на 1,7% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 1,4%. Рост промпроизводства зафиксирован впервые с марта прошлого года
 
ЦБ: в 1-м квартале спад ВВП РФ составил 2,3%, во 2-м квартале будет рост на 4,2%
В 1-м квартале т.г. снижение ВВП РФ составило, по расчетам ЦБ, 2,3% в годовом выражении, соответствующая оценка содержится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. Во 2-м квартале 2023 года ЦБ ожидает рост на 4,2% в годовом...
 
Сумма предоставленных россиянам налоговых вычетов составила 2,7 трлн руб.
В прошлом году россияне, которые платят НДФЛ по ставке 13%, получили налоговые вычеты на сумму 2,7 трлн руб. Самыми популярными традиционно стали имущественные налоговые вычеты, связанные с покупкой жилья. В прошлом году этим видом льготы...
 
Граждан обяжут готовить проектные документы на частное жилье
В России хотят ввести проектную документацию для частного жилья, которое люди в том числе строят самостоятельно. Такую инициативу в Минстрой направил Российский строительный союз (РСС). Также предполагается, что нужно будет проводить...
 
12 мая 2023 года 09:40

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в четверг показали разнонаправленные изменения. Инвесторы продолжали оценивать влияние опубликованных днем ранее данных об инфляции в США на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Кроме того, их внимание сосредоточено на ситуации с потолком госдолга и с кризисом в банковском секторе страны.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда. Темпы повышения замедлились по итогам десятого месяца подряд и стали минимальными с января 2021 года. По сравнению с мартом индекс PPI увеличился на 0,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 2,4%, второго - на 0,3%. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. - до 264 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с конца октября 2021 года, отмечает Trading Economics. Эксперты в среднем ожидали менее значительного повышения - до 245 тыс.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов в пятницу на опасениях по поводу проблем в американском банковском секторе и ослабления внутреннего спроса в Китае. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,75%. Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,3%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI снижается на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял менее 0,1%. Между тем японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,9% благодаря сильным финансовым показателям крупных японских компаний.

В свою очередь нефтяные котировки продолжают снижаться утром в пятницу после обновления недельных минимумов накануне. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $74,44 за баррель, что на 0,72% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на 1,9%, до $74,98 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,66%, до $70,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на 2,3%, до $70,87 за баррель. Обе марки закрылись накануне на минимальных отметках с 4 мая и завершили торги в минусе вторую сессию подряд.

Аналитики Sevens Report Research отмечают ряд заметных факторов, влияющих на нефтяные котировки, включая ситуацию с потолком госдолга США, опасения в отношении американских региональных банков и инфляционные ожидания, обуславливающие прогноз на сохранение агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. По мнению аналитиков, в результате может начаться потенциально глубокая экономическая рецессия, которая обвалит спрос.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 11 мая выросла в 2,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,25 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,065 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,02% и составил 109,58 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 854,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,56%), "Роснефть-002Р-06" (+0,55%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,61%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,18%) и "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (РСХБ) 16 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-02-002Р объемом не менее 10 млрд рублей. Ставки купонов будут переменными с привязкой к RUONIA. Ориентир ставки - RUONIA+ спред не более 165 базисных пунктов. Индикативная ставка 1-го купона с расчетами на 9 мая составляет не более 8,84% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 19 мая.

АО "СофтЛайн" 23 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком погашения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 450-475 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 26 мая. По выпуску будет предоставлен ковенантный пакет. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 15 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в конце декабря 2022 года. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Альфа-банк установил ставку 13-14-го купонов облигаций серии БО-20 и ставку 18-19-го купонов облигаций серии БО-15 на уровне 8,85% годовых. Бонды серии БО-15 объемом 5 млрд рублей были размещены в декабре 2014 года по ставке 13,25% годовых. Облигации БО-20 объемом 5 млрд рублей банк разместил в мае 2017 года по ставке 8,7% годовых. Оба выпуска 15-летние. Ставка текущего купона выпусков до 23 мая - 6,85% годовых. По займам 25 мая предстоит исполнение оферт.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) - "дочка" РЖД, занимающаяся перевозками пассажиров в дальнем следовании, приняло решение досрочно погасить облигации серии 001Р-06 объемом 8 млрд рублей. Погашение состоится 29 мая, в дату окончания 8-го купонного периода. Десятилетний выпуск эмитент разместил в июне 2019 года по ставке 8,4% годовых до оферты с исполнением 1 июня 2023 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 мая 2023 года 14:19
SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации. В подборку вошли "Самолет", "Мечел" (прив.), "Черкизово", "ТМК", Inarctica, "Сегежа Групп", "Белуга Групп", "Совкомфлот" и "Эталон", отмечается в комментарии инвестбанка. "Индекс компаний...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 13:57
Инвесторам стоит обратить внимание на акции HeadHunter - БКС Экспресс
Инвесторам стоит обратить внимание на акции HeadHunter, бумаги интересны для покупок, считает эксперт БКС Экспресс Валерий Емельянов. "На российском рынке мало качественных бездивидендных компаний, но они есть: HeadHunter (hh.ru) - на редкость устойчивый бизнес с не очень популярными акциями", -...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 13:36
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Аэрофлота с прогнозной ценой 54 руб
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью 54 рубля за штуку в перспективе года, что предполагает потенциал роста 41,8% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 13:11
ПСБ повысил прогнозную цену акций Сбербанка до 307 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка до 307 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "471 млрд рублей заработал Сбербанк за четыре месяца 2023...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 12:44
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 250 руб
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 250 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. "Банк продолжает постепенно наращивать чистую прибыль, зарабатывая не менее 100 млрд руб. в месяц. За первые четыре месяца 2023 года прибыль...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 12:22
Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $105
Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $105 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $60, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Роман Лукьянчиков указывает на следующие ключевые...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 11:54
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alphabet
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $129 за штуку на горизонте года по итогам конференции Google I/O, сообщается в обзоре аналитиков. "Ключевой темой стала технология искусственного интеллекта (ИИ) и ее...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 11:35
Рынок акций РФ утром просел в рамках коррекции вслед за миром, лидирует в откате "Полюс"
Москва. 12 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз на фоне ухудшения настроений на внешних площадках и ожиданий новых антироссийских санкций Запада; индекс МосБиржи опустился ниже 2570 пунктов во главе с бумагами ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL).    читать дальше
.
12 мая 2023 года 11:28
Возможна стабилизация рубля на уровне 75 руб./$1 в ближайшие недели - Инвестбанк Синара
Возможна стабилизация курса рубля на уровне 75 руб./$1 в ближайшие недели, во втором полугодии будут преобладать фундаментальные факторы для укрепления рубля, говорится в обзоре главного экономиста "Инвестиционного банка Синара" Сергея Коныгина. "Как подчеркивает ЦБ РФ, снижение продаж валютной...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 11:10
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции JD.com с прогнозной ценой $60
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции JD.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $60 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. "JD.com представила сильные результаты за 1К23, превзойдя ожидания рынка. Компания добилась улучшения маржинальности на фоне...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 10:49
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 2520-2560п - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в пятницу в диапазоне 2520-2560 пунктов, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи будет тяготеть к уходу ниже 2550 пунктов при сегментном спросе на ликвидные бумаги, целевым ориентиром на пятницу считаем зону 2520-2560...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 10:37
Вероятно сохранение боковых торгов на рынке ОФЗ в пятницу - SberCIB
роятно сохранение бокового движения на рынке рублевых гособлигаций на торгах в пятницу в отсутствие значимых факторов, данные по инфляции за прошедшую неделю и апрель выйдут уже после закрытия сессии, сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research. Курс рубля по отношению к доллару...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 10:11
Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут потребительские настроения в США и инфляция в России: - Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за май; - Индексы цен на импорт и...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 09:49
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг JD.com
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций JD.com Inc. на Гонконгской бирже с прогнозной стоимостью на уровне 203,3 гонконгских доллара (HKD) за штуку на март 2024 года и ADS эмитента с листингом в США с прогнозной стоимостью $51,8 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
12 мая 2023 года 09:36
Рубль, возможно, временно уйдет ниже 75 руб./$1 - "Алор Брокер"
Курс рубля по отношению к доллару США, возможно, уйдет ниже 75 руб./$1 на какое-то время ввиду приближения налогового периода, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова. "Резко возросла волатильность рубля. В четверг пара...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.