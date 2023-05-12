Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в четверг показали разнонаправленные изменения. Инвесторы продолжали оценивать влияние опубликованных днем ранее данных об инфляции в США на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Кроме того, их внимание сосредоточено на ситуации с потолком госдолга и с кризисом в банковском секторе страны.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда. Темпы повышения замедлились по итогам десятого месяца подряд и стали минимальными с января 2021 года. По сравнению с мартом индекс PPI увеличился на 0,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 2,4%, второго - на 0,3%. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. - до 264 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с конца октября 2021 года, отмечает Trading Economics. Эксперты в среднем ожидали менее значительного повышения - до 245 тыс.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов в пятницу на опасениях по поводу проблем в американском банковском секторе и ослабления внутреннего спроса в Китае. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,75%. Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,3%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI снижается на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял менее 0,1%. Между тем японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,9% благодаря сильным финансовым показателям крупных японских компаний.

В свою очередь нефтяные котировки продолжают снижаться утром в пятницу после обновления недельных минимумов накануне. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $74,44 за баррель, что на 0,72% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на 1,9%, до $74,98 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,66%, до $70,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на 2,3%, до $70,87 за баррель. Обе марки закрылись накануне на минимальных отметках с 4 мая и завершили торги в минусе вторую сессию подряд.

Аналитики Sevens Report Research отмечают ряд заметных факторов, влияющих на нефтяные котировки, включая ситуацию с потолком госдолга США, опасения в отношении американских региональных банков и инфляционные ожидания, обуславливающие прогноз на сохранение агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. По мнению аналитиков, в результате может начаться потенциально глубокая экономическая рецессия, которая обвалит спрос.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 11 мая выросла в 2,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,25 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,065 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,02% и составил 109,58 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 854,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,56%), "Роснефть-002Р-06" (+0,55%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,61%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,18%) и "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (РСХБ) 16 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-02-002Р объемом не менее 10 млрд рублей. Ставки купонов будут переменными с привязкой к RUONIA. Ориентир ставки - RUONIA+ спред не более 165 базисных пунктов. Индикативная ставка 1-го купона с расчетами на 9 мая составляет не более 8,84% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 19 мая.

АО "СофтЛайн" 23 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком погашения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 450-475 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 26 мая. По выпуску будет предоставлен ковенантный пакет. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 15 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в конце декабря 2022 года. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Альфа-банк установил ставку 13-14-го купонов облигаций серии БО-20 и ставку 18-19-го купонов облигаций серии БО-15 на уровне 8,85% годовых. Бонды серии БО-15 объемом 5 млрд рублей были размещены в декабре 2014 года по ставке 13,25% годовых. Облигации БО-20 объемом 5 млрд рублей банк разместил в мае 2017 года по ставке 8,7% годовых. Оба выпуска 15-летние. Ставка текущего купона выпусков до 23 мая - 6,85% годовых. По займам 25 мая предстоит исполнение оферт.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) - "дочка" РЖД, занимающаяся перевозками пассажиров в дальнем следовании, приняло решение досрочно погасить облигации серии 001Р-06 объемом 8 млрд рублей. Погашение состоится 29 мая, в дату окончания 8-го купонного периода. Десятилетний выпуск эмитент разместил в июне 2019 года по ставке 8,4% годовых до оферты с исполнением 1 июня 2023 года.