"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг JD.com

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций JD.com Inc. на Гонконгской бирже с прогнозной стоимостью на уровне 203,3 гонконгских доллара (HKD) за штуку на март 2024 года и ADS эмитента с листингом в США с прогнозной стоимостью $51,8 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"По результатам первого квартала 2023 года выручка китайского гиганта электронной коммерции JD.com минимально выросла на 1% г/г и составила 242,9 млрд юаней. Темпы роста оказались минимальными с 2014 года с момента выхода компании на биржу. Несмотря на это, компании удалось превысить консенсус-прогноз Refinitiv в 241,3 млрд юаней. После роста выручки на 10% г/г за 2022 год текущие цифры выглядят не особо позитивными, особенно учитывая тот факт, что с открытием экономики и снятием ковидных ограничений потребительский спрос начал восстанавливаться. Исходя из этого, можно заключить, что отрасль e-commerce испытывает некоторую слабость и не торопится восстанавливаться, - пишет в обзоре аналитик Ксения Лапшина. - Несмотря на слабую динамику выручки, во всем остальном JD.com демонстрирует сильные результаты. Повышение маржи до рекордных уровней говорит о грамотном управлении и эффективности бизнеса. Все-таки мы думаем, что позитивная конъюнктура в китайской экономике должна сыграть на руку эмитенту в этом году. По прогнозам, во 2К динамика выручки улучшится до 4% г/г, а к концу года - до 6-7% г/г".

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