Рубль, возможно, временно уйдет ниже 75 руб./$1 - "Алор Брокер"

Курс рубля по отношению к доллару США, возможно, уйдет ниже 75 руб./$1 на какое-то время ввиду приближения налогового периода, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Резко возросла волатильность рубля. В четверг пара доллар/рубль не дошла до цели снижения на уровне 75 руб./$1 лишь 20 копеек, после чего резко откатила чуть выше 77 руб./$1, а в пятницу утром рубль снова укрепляется к доллару. Рост волатильности, вероятно, связан с продажей экспортерами накопленной за длинные выходные валюты, которая идет неравномерно. Ожидаем, что уже на следующей неделе внутридневная волатильность сократится. С учетом приближения налогового периода нельзя исключить, что пара все-таки сумеет преодолеть преграду 75 руб./$1 и спуститься на какое-то время ниже", - отмечает эксперт.

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