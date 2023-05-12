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12 мая 2023 года 09:10

Нефть продолжает дешеветь

Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в четверг. Азиатские рынки акций преимущественно снижаются в пятницу. Нефтяные котировки продолжают снижение в пятницу.

Американские фондовые индексы в четверг продемонстрировали разнонаправленные изменения.

Инвесторы продолжали оценивать влияние опубликованных днем ранее данных об инфляции в США на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Кроме того, их внимание сосредоточено на ситуации с потолком госдолга и с кризисом в банковском секторе страны.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда. Темпы повышения замедлились по итогам десятого месяца подряд и стали минимальными с января 2021 года. По сравнению с мартом индекс PPI увеличился на 0,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 2,4%, второго - на 0,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. - до 264 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с конца октября 2021 года, отмечает Trading Economics. Эксперты в среднем ожидали менее значительного повышения - до 245 тыс.

Цена акций PacWest Bancorp рухнула на 22,7% на сообщении, что объем депозитов этого регионального банка на прошлой неделе сократился на 9,5%.

"Существенный рост увольнений и возобновление оттока депозитов в PacWest вызвали распродажу на фондовом рынке", - полагает старший экономист Interactive Brokers Хосе Торрес. Даже достаточно хорошие данные по индексу PPI не смогли улучшить настроения инвесторов, добавил он.

Walt Disney Co. (SPB: DIS), крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, зафиксировала рост чистой прибыли и выручки во втором финансовом квартале (закончился 1 апреля), однако неожиданно столкнулась с оттоком пользователей стримингового сервиса Disney+. Цена бумаг компании упала на 8,7% по итогам торгов.

Котировки акций Beyond Meat (SPB: BYND) упали на 18,3%. Производитель растительных заменителей мяса сократил чистый убыток в первом финансовом квартале в 1,7 раза, при этом выручка уменьшилась на 16%.

Цена акций Peloton Interactive (SPB: PTON) опустилась на 8,9% - до исторического минимума. Причиной этого стало сообщение компании об отзыве в США 2,2 млн велотренажеров в связи с риском получения травм пользователями.

Помимо этого, подешевели акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 0,7%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,6%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,9%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 1%.

Между тем котировки акций Robinhood Markets (SPB: HOOD) выросли на 6,4%. Оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке увеличил выручку в прошедшем квартале в 1,5 раза, что оказалось лучше ожиданий аналитиков.

Стоимость Unity Software (SPB: U) подскочила почти на 13%. Поставщик решений для разработки видеоигр и других приложений увеличил чистый убыток и выручку в январе-марте, причем убыток оказался меньше прогноза экспертов, а выручка - больше.

Китайский производитель электромобилей Li Auto (SPB: LI) увеличил выручку в январе-марте почти вдвое и ожидает сохранения высоких темпов роста в текущем квартале. Цена американских депозитарных расписок компании повысилась на 3,7%.

Расписки JD.com Inc. (SPB: JD) подорожали на 7,2%. Китайский интернет-ритейлер вернулся на прибыльный уровень в первом квартале, выручка превзошла ожидания рынка.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 221,82 пункта (на 0,66%) и составил 33309,51 пункта. Лидерами падения котировок среди компонентов индекса помимо Walt Disney стали акции Intel Corp. (SPB: INTC), подешевевшие на 3,7%, и Dow Inc. (SPB: DOW) - на 2,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 7,02 пункта (на 0,17%) - до 4130,62 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 22,06 пункта (на 0,18%) и завершил сессию на отметке 12328,51 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов в пятницу на опасениях по поводу проблем в американском банковском секторе и ослабления внутреннего спроса в Китае.

"Азиатские акции не могут определиться с направлением движения после того, как слабые данные о китайской инфляции указали на ослабевающий спрос", - написал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Накануне стало известно, что темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в апреле замедлились до 0,1% в годовом выражении с 0,7% в марте. Апрельская инфляция стала минимальной с февраля 2021 года.

Тем временем цена акций американского регионального банка PacWest Bancorp в четверг рухнула на 22,7% на сообщении, что объем его депозитов на прошлой неделе сократился на 9,5%. Эти новости усилили опасения, что кризис в банковской сфере еще не закончен, пишет MarketWatch.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,75%.

Заметное снижение демонстрируют акции CSSC Science & Technology (-9,9%), CNPC Capital (-1,2%), Zhejiang Jinke (-9,5%), Unigroup Guoxin (-5%) и Beijing Jetsen (-6,8%).

Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,3%.

Бумаги JD.com Inc. (SPB: JD) дорожают на 7,5%. Китайский интернет-ритейлер накануне сообщил, что вернулся на прибыльный уровень в первом квартале, а выручка превзошла ожидания рынка.

Котировки акций Baidu Inc. (SPB: BIDU) поднимаются на 3,8%, Meituan (SPB: 3690) - на 3,7%, Alibaba (SPB: BABA) Group - на 2,7%, Tencent (SPB: 700) - на 1,8%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI снижается на 0,4%.

Стоимость акций Samsung Electronics повысилась на 0,5%, Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял менее 0,1%.

Бумаги горнодобывающей компании BHP Group дешевеют в пятницу на 1,9%, Rio Tinto - на 1,3%, Fortescue Metals - на 1,5%. Также снижаются котировки акции нефтедобывающих фирм: Woodside Energy (-1,2%), Santos (-0,8%) и Beach Energy (-1,3%).

Между тем японский фондовый индекс Nikkei 225 растет на 0,9% благодаря сильным финансовым показателям крупных японских компаний.

Акции Nissan Motor подскочили на 5% после того, как автопроизводитель резко увеличил чистую прибыль в четвертом квартале минувшего финансового года, причем показатель более чем в два раза превысил ожидания рынка.

Цена бумаг Honda Motor увеличивается на 4,9%. Компания в минувшем финквартале повысила выручку на 13,1%, хотя её чистая прибыль сократилась на 10,2%.

Капитализация SoftBank Group падает на 3,9%, поскольку японская инвестиционно-технологическая группа завершила с чистым убытком второй год подряд.

Нефтяные котировки продолжают снижаться утром в пятницу после обновления недельных минимумов накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 мск составляет $74,59 за баррель, что на $0,39 (0,52%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $1,43 (1,9%), до $74,98 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,3 (0,42%), до $70,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $1,69 (2,3%), до $70,87 за баррель.

Обе марки закрылись накануне на минимальных отметках с 4 мая, по данным Dow Jones Market Data, и завершили торги в минусе вторую сессию подряд.

Аналитики Sevens Report Research отмечают ряд заметных факторов, влияющих на нефтяные котировки, включая ситуацию с потолком госдолга США, опасения в отношении американских региональных банков и инфляционные ожидания, обуславливающие прогноз на сохранение агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. По мнению аналитиков, в результате может начаться потенциально глубокая экономическая рецессия, которая обвалит спрос.

"Эти факторы продолжат влиять на стоимость нефти и рынок продуктов переработки в краткосрочной перспективе", - пишут эксперты Sevens Report Research и указывают на перспективу "ралли облегчения" при снижении рисков.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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